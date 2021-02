1. február 2021 Zo zahraničia Česko nás zaradilo na zoznam VEĽMI vysoko rizikových, SPRÍSŇUJE voči nám opatrenia

Bude to ešte tvrdšie. Česko od 5. februára sprísni opatrenia pre vstup. Slovensko zaradili do najrizikovejšej kategórie.

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Česká republika od piatka 5. februára sprísni pravidlá pre cestovanie do krajiny, informoval v pondelok minister zahraničných vecí ČR Tomáš Petříček. „Hlavným dôvodom je snaha utlmiť nové mutácie vírusu," napísal minister na Twitteri po rokovaní českej vlády. ČR zavedie kategóriu veľmi vysoko rizikových krajín.

Slovensko na zozname

Ľudia budú musieť pred cestou z týchto krajín absolvovať PCR test a následne ísť do karantény, píše spravodajský server Novinky.cz. Po piatom dni karantény absolvuje cestujúci druhý test. „Ten mu umožní karanténu ukončiť," povedal Petříček a dodal, že táto osoba bude aj potom po obdobie piatich dní musieť nosiť respirátor minimálne triedy FFP2.

Medzi krajiny s veľmi vysokým rizikom sa zaradia Andorra, Estónsko, Írsko, Litva, Monako, Portugalsko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko a Španielsko.

Červené a oranžové

V prípade cesty z krajín v červenej kategórii (vysoké riziko) bude potrebné absolvovať test pred odchodom a druhý PCR test päť dní po príchode do ČR. Do tejto kategórie bude od piatka patriť väčšina európskych krajín vrátane Belgicka, Francúzska, Nemecka, Rakúska či Talianska.

Ľudia prichádzajúci z krajín označených oranžovou farbou (stredné riziko) budú musieť pred cestou do ČR absolvovať test, ktorý by si mali dať spraviť ešte v krajine, z ktorej prichádzajú. „Test by nemal byť starší ako 48 hodín, môže byť PCR i antigénny," povedal Petříček. Medzi tieto krajiny budú patriť Fínsko, Grécko, Island a Nórsko.

Len Vatikán

Pri cestách z krajín s nízkym rizikom sa podľa Petříčka nič nezmení. Z európskych krajín sem však patrí len Vatikán.

Cudzinci od minulej soboty (30. januára) môžu do ČR pricestovať len z nevyhnutných dôvodov. Vláda zakázala pobyt cudzincov v krajine – okrem ciest do zamestnania a škôl, nevyhnutných ciest za rodinou či blízkymi osobami, ciest do zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb. Výnimka sa týka i svadieb a pohrebov.

Foto: ilustračné

‼️ Od pátku 5. 2. se zpřísňují pravidla cestování do ČR 🇨🇿. Důvodem je hlavně snaha tlumit nové mutace viru. Zavádí se kategorie velmi vysoce rizikových zemí. Příjezd z nich znamená PCR test, pětidenní karanténu ukončenou dalším testem a povinnost nosit respirátor alespoň 10 dní. pic.twitter.com/DDmfI6Bqqa — Tomáš Petříček (@TPetricek) February 1, 2021

Zdroj: TASR