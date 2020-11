Koronavírus si nevyberá: S ochorením bojuje už aj kontroverzný farár Kuffa

Marián Kuffa má koronavírus. Svojmu synovcovi prezradil aj to, aký je priebeh jeho ochorenia.

Marián Kuffa, správca farnosti v Žakovciach, je pozitívny na koronavírus. Na svojej facebookovej stránke o tom informoval jeho synovec a poslanec NR SR Filip Kuffa.

„Na FB koluje správa o mojom strýkovi Mariánovi Kuffovi a prosba o modlitby, pretože on a viacerí zo zariadenia Inštitútu Krista Veľkňaza (IKV) sú pozitívni na Covid-19,“ napísal so slovami, že so strýkom volal.