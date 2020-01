31. január 2020 Správy Koronavírus vystrašil Slovensko! Nemocnica s najnovšími informáciami

Ostro sledovaná téma pokračuje... Nemocnica vysvetľuje, čo sa aktuálne deje a čo nastane, ak sa ochorenie u Slovákov potvrdí.

Výsledky zo vzoriek biologického materiálu, ktoré v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) odobrali dvom slovenským pacientom s podozrením na koronavírus, by mali byť známe do 48 hodín. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval generálny riaditeľ UNM Dušan Krkoška. Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre epidemiológiu Henrieta Hudečková zároveň radí, aby Slováci, ktorí boli v oblasti zasiahnutej koronavírusom a pociťujú príznaky podobné chrípkovému ochoreniu, kontaktovali svojho lekára telefonicky. V opačnom prípade by podľa nej mohli ostatných ľudí vystaviť riziku nakazenia.

Vzorky už transportovali

Obom Slovákom s podozrením na koronavírus, ktorých vo štvrtok (30. 1.) večer previezli do UNM, odobrali vzorky biologického materiálu ešte v ten deň. Potvrdil to generálny riaditeľ nemocnice. Vzorky v piatok ráno transportovali do Národného referenčného centra v Bratislave a následne do Kochovho inštitútu v Berlíne, kde realizujú testy na koronavírus.

,,Pokiaľ budú výsledky negatívne a pacienti budú klinicky v poriadku, prepustíme ich," uviedol Krkoška. Ak sa ochorenie potvrdí, nemocnica bude postupovať podľa aktuálnych opatrení WHO a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Podľa odborníčky ministerstva zdravotníctva pre epidemiológiu dostávajú celoslovensky pomerne množstvo otázok, čo robiť po návrate z Číny. ,,Pokiaľ má niekto klinické príznaky, je dôležité, aby kontaktoval lekára telefonicky a nešiel do čakárne, aby zbytočne nedošlo k ďalšiemu šíreniu tohto pôvodcu," zdôraznila Hudečková.

Muži sú v izolácii

Martinská nemocnica vyčlenila pre dvoch pacientov s podozrením na koronavírus časť priestorov Kliniky infektológie a cestovnej medicíny, kde sú v izolácii. Rovnako majú vyčlenený zdravotnícky personál, ktorý nebude ošetrovať žiadnych iných pacientov. Nemocnica zároveň prijala všetky nevyhnutné opatrenia, aby sa zabránilo eventuálnemu šíreniu nákazy. ,,Treba zdôrazniť, že muži sú hospitalizovaní iba s podozrením na koronavírus, vzhľadom na ich cestovateľskú anamnézu. Muži aktuálne javia známky ľahkej virózy, nemajú horúčku a nevyžadujú si intenzívnu liečbu," doplnil Krkoška.

V Číne boli tri týždne

Dvoch Slovákov s pozitívnou cestovnou anamnézou transportovali vo štvrtok vo večerných hodinách do UNM zo žilinskej nemocnice. Muži strávili pracovne tri týždne v Číne, asi 1300 kilometrov od epicentra epidémie koronavírusu. Prileteli cez Šanghaj do Frankfurtu nad Mohanom, odkiaľ pricestovali na Slovensko autom. Nakoľko počas letu pociťovali malátnosť a škrabanie v krku, informovali sa na infolinke, ako postupovať. Po príchode do Žiliny ihneď navštívili urgentný príjem (neboli v osobnom kontakte so svojimi príbuznými), odkiaľ ich vzhľadom na cestovateľskú anamnézu transportovali za presne definovaného režimu do UNM.

WHO vyhlásil stav globálnej núdze

Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyhlásil vo štvrtok stav globálnej zdravotnej núdze. Urobil tak v súvislosti s nákazou spôsobenou novým koronavírusom 2019-nCoV, ktorý sa do viacerých krajín rozšíril z Číny. Informoval o tom na tlačovej konferencii generálny riaditeľ WHO Adhanom Ghebreyesus.

Stav globálnej zdravotnej núdze sa vyhlasuje v reakcii na „výnimočnú udalosť“, ktorá predstavuje riziko pre iné krajiny a vyžaduje si koordinovanú reakciu.

Celosvetovo je potvrdených 7818 prípadov nákazy novým koronavírusom, z ktorých 7736 je v číne. V 1370 prípadoch ide o ťažkú formu nákazy. V ďalších 12 167 prípadoch existuje podozrenie na nákazu. K dnešnému dňu nákaze novým koronavírusom podľahlo 170 ľudí. Okrem Číny bolo potvrdených 82 prípadov nákazy v 18 krajinách sveta, uviedol Ghebreyesus.

Nový koronavírus 2019-nCoV, podobný pôvodcovi ochorenia SARS, spôsobuje zápal pľúc a prenáša sa z človeka na človeka. Jeho inkubačná doba je v priemere desať dní; najkratšia registrovaná doba bola len jeden deň a najdlhšia 14 dní.

