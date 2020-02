19. február 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Košičan Bortňák sa zahnal po súperovi, ale knokautoval rozhodcu! VIDEO

Keď trafíte toho nepravého... Tak si musel pripadať rozhodca hokejového duelu Nitra - Košice (1:3), ktorého pravým hákom zasiahol Dalibor Bortňák.

Hokej prináša rôzne situácie a taká sa udiala aj v predposlednom kole Tipsport Ligy v Nitre. Počas zápasu prišlo ku strkanici, pri ktorej si to chcel hosťujúci Bortňák vybaviť s Nitranom Coltonom Yellow Hornom.

Mal smolu

Košičan mal v pláne zasadiť sokovi riadnu bombu, no do cesty sa mu dostal čiarový rozhodca. Ten bol pri mantineli nešťastne inzultovaný. Po údere do tváre si síce chytil zasiahnuté miesto, ale hráčov aj tak od seba oddelil.

Dostal menší trest

Za tento incident si útočník oceliarov vyslúžil menší dvojminútový trest za hrubosť. Rovnako dopadol aj domáci Yellow Horn, ktorý mal po stretnutí horšiu náladu. Nitrania totiž podľahli v poslednom domácom vystúpení základnej časti Košiciam 1:3.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk