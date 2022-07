Zdroj: TAURIS Ryba Košice Košickú TRESKU už v jednom reťazci nezoženiete! Prečo Tauris a Ryba Košice sťahujú výrobky? Výrobcovia Tauris a Ryba Košice odchádzajú z Kauflandu. Pred nižšími cenami uprednostňujú kvalitu produktov a dôveru spotrebiteľov. 17. júl 2022 ELA Správy Zo Slovenska

Tauris Group stiahne svoje výrobky značiek Tauris, Zipser, Ryba Košice či Piknik z Kauflandu. Podľa generálneho riaditeľa Richarda Dudu k tomuto rozhodnutiu dospela spoločnosť pre cenovú politiku obchodného reťazca, informuje portál noviny.sk.

Reťazec podľa výrobcov tlačil na ceny produktov, čo by znamenalo zníženie ich kvality. Kaufland tieto tvrdenia odmieta.

Namiesto mäsa by museli použiť náhradné bielkoviny či múku, tradičné receptúry vymeniť za skrátený technologický proces aj prifarbovanie. Ako náhradu tresky by museli použiť sleďa.

„Tlak nemeckého reťazca na ceny produktov prinútil výrobcov spadajúcich pod TAURIS GROUP k dôležitému rozhodnutiu – stiahnuť svoje výrobky značiek Tauris, Zipser, RYBA Košice či Piknik z pultov siete Kaufland,“ uvádza sa v aktuálnom stanovisku výrobcov.

Uprednostňujú kvalitu

Duda ďalej vysvetľuje: „Cenová politika Kauflandu nás prinútila urobiť tento krok. Aktívne sa sústreďujeme primárne na kvalitu našich produktov s vyššou pridanou hodnotou, čo sa odzrkadľuje v dôvere našich zákazníkov v prémiové a zdravé výrobky s nezameniteľnou chuťou. Od tohto prístupu nechceme ustúpiť.“

A ako ďalej dodáva, cieľom TAURIS GROUP nie je predaný objem v diskutabilnej kvalite, ale spokojný zákazník. „Naším skutočným zákazníkom nie je Kaufland, ale kupujúci, ktorý si na konci dňa pochutí na našich párkoch, salámach, klobásach či retro treske a s dôverou sa opakovane rozhodne pre naše výrobky. To je ten skutočný zákazník. A to by mali pochopiť aj v reťazci Kaufland.“

Drahé náklady na výrobu

Richard Duda zdôrazňuje, že výrobcovia ceny nezvyšujú účelovo, ale odrážajú aktuálne dianie vo svete a na trhu. „Do cenotvorby primárne vstupuje a priamo ju ovplyvňuje faktor enormného zdražovania poľnohospodárskych komodít, korenín, oleja, čriev či pomocného a obalového materiálu, ktoré sú potrebné pre našu výrobu a, samozrejme, aj nákup energií a palív, ktorých ceny pre neistotu spôsobenú vojnou dosahujú rekordné úrovne.“

Napríklad ceny energií a ich aktuálne sadzby sú, podľa jeho slov, o 300 % vyššie oproti roku 2021. Na vzostupe sú tak isto ceny rybnej suroviny.

Cena za filety z aljašskej tresky vzrástla o 50 %, na čo majú vplyv sankcie voči Rusku či odmietanie výrobcov nakupovať lacnejšie tresky z Číny. Ich výhodná cena totiž, podľa Richarda Dudu, má svoju daň.

Ryby sú podľa jeho slov niekoľkokrát zamrazované a výsledkom tamojšej legislatívy je, že k spotrebiteľovi sa môže dostať ryba, ktorá strávila aj štyri roky v mraziacom boxe.

"Ten, kto dokáže znižovať ceny, to nemôže robiť bez toho, aby nezasahoval do overených receptúr a úmyselne tak neznižoval kvalitu a čerstvosť svojich výrobkov – iba, ak by chcel dobrovoľne spáchať ekonomickú samovraždu,“ dodáva Richard Duda.

Kaufland sa ohradzuje

Reťazec Kaufland sa voči výrokom spoločnosti Tauris Group výrazne ohradil. „Spoločnosť Kaufland sa rázne ohradzuje proti tvrdeniam, s ktorými dnes prišla skupina TAURIS GROUP. Podľa jej vyjadrení sme sa snažili dohodnúť nízke ceny na úkor kvality výrobkov. Toto tvrdenie sa nielenže nezakladá na pravde, ale môže hraničiť aj s poškodením dobrého mena spoločnosti. Naša spoločnosť si plne uvedomuje aktuálnu náročnú situáciu na trhu a vníma zvyšovanie nákladov, energií a pohonných látok. Kvalita produktov je, a aj vždy bola a bude v Kauflande na prvom mieste a je vyslovenou nepravdou, že by sme požadovali jej zníženie. Tak isto nie je pravda, že by sme požadovali od skupiny TAURIS GROUP zníženie aktuálne dohodnutých dodávateľských cien. Akceptovali sme určité navýšenie dodávateľských cien TAURIS GROUP, ale nie v tak extrémnej miere, ako ho navrhovala skupina TAURIS GROUP. Boli by sme radi, aby do budúcna skupina TAURIS GROUP svoje aktivity komunikovala pravdivo a nesnažila sa podobnými nepravdivými tvrdeniami očierňovať svojich bývalých obchodných partnerov,“ uviedol v stanovisku Samuel Machajdík, hovorca Kaufland Slovenská republika.

