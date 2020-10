Dnes o 21:08 Krimi Kotleba jednou nohou v base! Za kauzu šekov dostal 4 roky

Predseda ĽSNS Marian Kotleba spoznal svoj trest v prípade kontroverzných šekov.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) uznala za vinného zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd.

Spoznal trest

Sudkyňa Ružena Sabová ho v kauze kontroverzných šekov pre chudobných odsúdila na štyri roky a štyri mesiace odňatia slobody. Tie by si mal odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia.

Sudkyňa tak vyhovela záverečnému návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Tomáša Honza. Ten navrhol vo svojej záverečnej reči koncom septembra Kotlebovi trest odňatia slobody v dolnej polovici trestnej sadzby a so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Sadzba v Trestnom zákone za spomínaný paragraf je od štyroch do ôsmich rokov odňatia slobody.

Kotleba rozdával kontroverzné šeky 14. marca 2017, teda v deň výročia vyhlásenia Slovenského štátu. Podľa sudkyne zneužil svoje postavenie predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Súd sa podľa jej slov v rámci dokazovania zameral na povahu číselnej kombinácie notoricky známych čísel používaných medzi extrémistami. „Takéto čísla majú význam len s inými okolnosťami, a to keď prejavujú znaky extrémizmu,“ zdôvodnila okrem iného verdikt sudkyňa. Podľa jej slov sa súd zameral na to, či takéto okolnosti boli zistené u predsedu ĽSNS. Znalci potvrdili, že čísla 14 a 88 sú medzinárodnou šifrou medzi extrémnymi pravičiarmi.

Symbolika extrémistov

Kotlebu pôvodne obžalovali z prečinu prejavovania sympatií k hnutiam smerujúcim k potláčaniu základných práv a slobôd. Trestného činu sa mal podľa obžaloby dopustiť, keď odovzdal v sídle Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici v marci 2017 trom rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov vystavených na sumu 1 488 eur. Tie považujú obžaloba aj viacerí znalci, ktorí na súde vypovedali, za neonacistickú šifru. Sudkyňa avizovala, že skutok môže posudzovať aj ako založenie, podporu a propagáciu hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, čo znamená prísnejší trest.

Prokurátor ÚŠP podal obžalobu na Kotlebu ešte v októbri minulého roku. Číslo 1 488 je známe a používané v symbolike extrémistov, a je spojením čísel 14 (14 slov Davida Lanea, pravicového teroristu) a 88 (ôsmym písmenom v abecede je H, pričom HH je skrátený tvar nacistického pozdravu ‚Heil Hitler!‘). Kotleba tým podľa obžaloby verejne a na mieste verejnosti prístupnom najmä používaním hesiel prejavoval sympatie k rasistickej a neonacistickej ideológii.

Zdroj: TASR/Ivan Kríž

Zdroj: TASR/Dnes24.sk