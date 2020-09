Dnes o 15:04 MI Politika Vytočený Šeliga sa pustil do šéfa ĽSNS: Kotleba sa posmieva ľudom do tváre!

Kauza šéfa ĽSNS, ktorý si v nedeľu v RTVS odmietol nasadiť rúško, by mohla skončiť aj pokutou pre Mariana Kotlebu. Rozhorčený Juraj Šeliga na neho podáva podnet.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

RTVS sa už ospravedlnila divákom za to, že Marian Kotleba nemal počas účasti v nedeľnej televíznej diskusii O 5 minút 12 nasadené rúško. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) však nechápe, prečo ho vlastne zamestnanci televízie rovno nevyhodili zo štúdia. Podľa Šeligu Kotleba svojím správaním jednoznačne porušil predpisy a žiada pre neho pokutu.

To chce trest!

Podpredseda NR SR Juraj Šeliga usporiadal hneď v pondelok dopoludnia tlačovú konferenciu, na ktorej označil správanie Kotlebu v RTVS za vrchol arogancie a bohorovnosť.

„Odmietam, že bežných ľudí môžu pokutovať za nenosenie rúška, ale Kotleba sa takto posmieva ľudom do tváre,“ vyhlásil J. Šeliga.

Podpredseda Za ľudí dodal, že rúško si môže človek zabudnúť, ale po upozornení si ho každý normálny jedinec nasadí. „Nerešpektujú to len konšpirátori a tí, ktorí sa vysmievajú pravidlám.“

Preto je ako právnik presvedčený, že Kotleba by mal byť riešený v priestupkovom konaní a podáva podnet na okresný úrad i Úrad verejného zdravotníctva.

„Nerozumiem RTVS, že ho nevyhodili zo štúdia. Som presvedčený, že Kotleba porušil nariadenie hlavného hygienika a mal by byť za to potrestaný,“ dodal J. Šeliga.

Aktualizované 15:05 „Nemáme potrebu komentovať kroky pána Šeligu, ktorého hlavnou motiváciou je strhnúť na seba pozornosť a prekryť vlastné politické zlyhanie. Pre Slovensko by bolo užitočnejšie, keby čas a energiu venoval riešeniu skutočných problémov a káuz vládnej koalície,“ reagoval na vyjadrenia Šeligu hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica.

RTVS mení pravidlá

Verejnoprávna televízia sa na svojom webe za nedeľný incident ospravedlnila. Uvádza, že zamestnanci i moderátor lídra ĽSNS viackrát vyzývali, aby si prekryl tvár, ale on odmietal. Podľa televízie to však nebolo také porušenie pravidiel, o akom hovorí J. Šeliga.

„Išlo o porušenie interného predpisu RTVS a nie o porušenie nariadení Úradu verejného zdravotníctva, pretože platí výnimka nosenia rúška účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu,“ uvádza verejnoprávne médium v stanovisku.

Lenže podpredseda NR SR argumentuje tým, že Kotleba chodil bez rúška nielen počas nakrúcania relácie, ale aj v celej budove RTVS. V konečnom dôsledku však jeho správanie môžu vyhodnotiť len kompetentné orgány.

Juraj Šeliga tvrdí, že on by sa v takej situácii zachoval jednoznačne: „Ak by som sedel v tom štúdiu aj ja, tak v momente, ako to Kotleba urobil, by som sa zdvihol a odišiel. A v prvom rade by som do takej diskusie vôbec nešiel.“

RTVS v reakcii na incident uviedla, že odteraz mení svoje pravidlá pozývania hostí do diskusie O 5 minút 12. V pozvánke bude uvedené, že „odmietnutie rešpektovania interných predpisov RTVS v súvislosti s ochorením COVID-19 bude mať za následok neumožnenie vystúpenia v relácii.“

Ďalší trestný čin?

Juraj Šeliga však vidí v Kotlebovom dlhodobom správaní aj podozrenie na oveľa vážnejšie porušenie pravidiel. „Mám podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy.“

Dôvodom je podľa Šeligu dlhodobé bagatelizovanie koronavírusu zo strany Mariana Kotlebu. „Líder a členovia ĽSNS šíria konšpirácie, nepravdy a hoaxy o koronavíruse. Hovoria, že je to len obyčajná chrípka, že rúška škodia, že očkovanie proti COVID-19 bude mať za následok implantáciu nanočipov do tela.“

Podpredseda NR SR tvrdí, že toto je už za hranicou dovoleného a demokracia nemôže ustupovať konšpiráciám, neofašistom a hoaxom. „Kotleba má právo na svoj názor, ale nie na svoje vlastné fakty,“ uvádza J. Šeliga.

Pripomína, že s COVID-19 už na Slovensku zomrelo 44 reálnych ľudí. „Nech ide Kotleba a konšpirátori za pozostalými a povedia im, že koronavírus je len chrípočka a nič sa nedeje,“ dodal podpreseda Za ľudí.

Zdroj: Dnes24.sk