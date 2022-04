Zdroj: TASR/Martina Kriková VIDEO: Kotleba sa dobýjal do parlamentu, aj keď mu zanikol mandát: Idem do práce, tvrdil Šéf ĽSNS sa v utorok pred začiatkom schôdze snažil dostať do budovy NR SR ako poslanec. Opakovane hovoril, že mandát nestratil, odvolával sa na Ústavu SR. 26. apríl 2022 red . Zo Slovenska

26. apríl 2022 red . Zo Slovenska VIDEO: Kotleba sa dobýjal do parlamentu, aj keď mu zanikol mandát: Idem do práce, tvrdil Šéf ĽSNS sa v utorok pred začiatkom schôdze snažil dostať do budovy NR SR ako poslanec. Opakovane hovoril, že mandát nestratil, odvolával sa na Ústavu SR.

Kotlebovi zanikol mandát poslanca v dôsledku odsúdenia za úmyselný trestný čin. Najvyšší súd SR ho odsúdil v kauze rozdávania šekov v hodnote 1488 eur na podmienečný šesťmesačný trest odňatia slobody s jedenapolročnou skúšobnou dobou.

Išiel do práce

Napriek tomu sa dnes šéf ĽSNS snažil pred začiatkom schôdze dostať do budovy NR SR ako poslanec. „Idem do práce,“ oznámil Kotleba novinárom. Opakovane hovoril, že mandát nestratil, odvolával sa na Ústavu SR.

Jeho poslanecká kartička na vstup do NRSR však už nefungovala, a tak Kotleba napokon z budovy odišiel. Odmietol vstúpiť do budovy ako návšteva. „Ako poslanec nebudem chodiť do parlamentu ako návšteva,“ povedal Kotleba a tým, že sa chce brániť ústavným spôsobom.

Vedenie Národnej rady SR mu ukázalo oznámenie, že mu právoplatným rozsudkom mandát zanikol. Kotleba papier chytil, pokrčil a zahodil na zem.

„Keďže doteraz mi neprišlo nič ohľadom straty môjho poslaneckého mandátu, tak ja mám za to, že môj mandát stále platí a preto sa zajtra zúčastním rokovania Národnej rady Slovenskej republiky. Zhruba v čase 12:30 prídem do parlamentu,“ avizoval na Facebooku.

Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) v pléne ozrejmil, že sa s otázkou straty poslaneckého mandátu Kotlebu obrátili na autorov ústavy i ústavných právnikov. Tí podľa neho jednoznačne potvrdili, že Kotleba mandát stráca.

