Kotlebovi hrozí basa: Pojednávanie v kauze kontroverzných šekov odročili na október

Kauza šekov na 1 488 eur ešte nie je na konci. Pojednávanie s Marianom Kotlebom odročili na 12. októbra.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Pojednávanie s predsedom ĽSNS Marianom Kotlebom v kauze rozdávania kontroverzných šekov na 1 488 eur samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Ružena Sabová odročila na 12. októbra. Na odročenom pojednávaní odznie záverečná reč tretieho obhajcu Kotlebu Petra Kupku i obžalovaného.

Deväť hodín

Vo veci sa v pondelok na ŠTS pojednávalo takmer deväť hodín. Najskôr sa súd oboznamoval s listinnými dôkazmi, následne bolo dokazovanie ukončené a pristúpilo sa k prednesu záverečných rečí.

„Celú záverečnú reč prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) venoval smerom k prejavu sympatií a nie k trestnému činu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd. Po prvý raz o prekvalifikovaní prokurátor ÚŠP povedal až vo svojej záverečnej reči,“ povedal vo svojej záverečnej reči druhý obhajca Kotlebu Ondrej Mularčík.

Podľa jeho vyjadrenia na zmenu právnej kvalifikácie ani raz prokurátor ÚŠP počas pojednávania nezareagoval. Urobil tak podľa Mularčíka až vo svojej záverečnej reči. Na podujatí, kde sa rozdávali šeky v roku 2017 v Banskej Bystrici, ani raz nezaznelo slovo Róm a ani pejoratívum tohto slova. „Bolo preukázané, že Kotleba dal nápis na ten šek? Šek, a to je kuriózne, ani raz nebol predložený na súde,“ povedal obhajca.

Hrozí mu basa

Podľa jeho poznatkov a záverov číslo 1488 je jedno kompaktné číslo, ktoré neznamená nič. Existujú, ako povedal ďalej vo svojej záverečnej reči Mularčík, príručky pre policajtov, kde sú čísla, symboly, nášivky neonacistov, ale nie je tam číslo 1488. „Keď sa použijú, tak lomítkom, ale nie v tvare 1488,“ povedal Mularčík. Navrhoval svojho klienta oslobodiť spod obžaloby.

Prokurátor ÚŠP Tomáš Honz vo svojej záverečnej reči dal návrh, aby samosudkyňa ŠTS Kotlebu uznala za vinného zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd. Prokurátor navrhol Kotlebovi trest odňatia slobody v dolnej polovici trestnej sadzby a so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Sadzba v Trestnom zákone za spomínaný paragraf je od štyroch do ôsmich rokov odňatia slobody.

„Ja som súhlasil s konaním samosudkyne ŠTS, ktorá na začiatku hlavného pojednávania upovedomila obžalovaného, že tento skutok bude možné posudzovať aj podľa prísnejšej právnej kvalifikácie – podľa paragrafu 421 Trestného zákona, to znamená podpora a propagácia hnutí. Ja som sa s týmto stotožnil, dokazovanie na hlavnom pojednávaní podporilo tento právny záver a z uvedeného dôvodu som takto formuloval aj záverečnú reč,“ vysvetlil prokurátor ÚŠP Honz.

„Navrhol som uznať vinu v zmysle tohto ustanovenia paragrafu Trestného zákona a uložiť trest odňatia slobody v dolnej polovici trestnej sadzby. Je tam trestná sadzba štyri až osem rokov, čiže dá sa z toho vypočítať, kde je dolná sadzba,“ dodal Honz.

