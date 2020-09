9. september 2020 Milan Hanzel Správy Kotleba to pred VÝTEROM povedal na plné ústa: Koronavírus je VÝMYSEL! FOTO

On a nechať sa testovať?! Reč je o Marianovi Kotlebovi, ktorý je večný odporca koronavírusu. Prečo teda využil mobilné odberové miesto na testovanie COVID-19?

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Pred dvomi dňami sme priniesli článok o tom, že predseda ĽSNS je v povinnej karanténe po tom, ako sa vrátil z Čiernej Hory, ktorá je zaradená medzi rizikové krajiny.

Vybral sa na testy

Marian Kotleba je zarytým odporcom koronavírusu, no kvôli bezpečnosti sa vybral do veľkokapacitného mobilného odberového miesta v Banskej Bystrici, kde mu urobili test na COVID –19.

„Môže byť nakazených x-ľudí, veď koľkí z nás môžu mať niečo v sebe. Je to proste celé vymyslené, aby sa tu zavádzal nový životný štýl,“ nechal sa počuť Kotleba pred testovaním pre tvnoviny.sk.

Nebol na súde

Kotleba sa mal v utorok 8. septembra postaviť pred Špecializovaný trestný súd v kauze šekov na 1 488 eur, mal ale súdu poslať ospravedlnenie. Je preto zaujímavé, že odrazu začal rešpektovať opatrenia ohľadom COVID-19.

Pritom predtým „jeho“ poslanec Milan Mazurek tvrdil, že rúško je handra! „Po Európe behajú imigranti, ktorí neprešli žiadnou kontrolou, a z ktorých mnohí sem práve ten koronavírus doniesli. A my sa tu ideme obmedzovať, my si tu ideme povinne umývať ruky a dávať do karantény našich vlastných občanov," vyhlásil nedávno Marian Kotleba.

Sám by tam nešiel

Ešte pred samotným testovaním sa Kotleba vyjadril aj k tomu, prečo teda na odber vzorky išiel. „Rešpektujem legislatívu, z vlastného presvedčenia by som sem nešiel. Som piaty, či šiesty deň v karanténe a mne, ani synovi nič nie je,“ dodal Kotleba, ktorý dofrčal na aute a bez rúška. Takisto ho mal zle nasadené, aj keď išiel k okienku.

