2 Galéria Zdroj: OPOP Kotly na tuhé palivo sú obľúbené, ekologické a účinné Súčasné kotly na tuhé palivo sa jednoducho ovládajú a sú účinné a ekologické. Na našom trhu môžete vyberať z overených a tradičných výrobcov, ktorí sa vývojom a výrobou kotlov na tuhé palivo zaoberajú veľmi dlho. 1. august 2022 Tlačové správy

1. august 2022 Tlačové správy Kotly na tuhé palivo sú obľúbené, ekologické a účinné Súčasné kotly na tuhé palivo sa jednoducho ovládajú a sú účinné a ekologické. Na našom trhu môžete vyberať z overených a tradičných výrobcov, ktorí sa vývojom a výrobou kotlov na tuhé palivo zaoberajú veľmi dlho.

Cena paliva navyše nie je závislá na zahraničných dodávkach. Pri riešení vykurovania vášho objektu je táto alternatíva minimálne na zváženie.

Aké sú typy kotlov

Kotly sa rozdeľujú najčastejšie podľa paliva, ktoré spaľujú. Najbežnejšie sú kotly na pelety, drevo a uhlie. Moderný kotol na tuhé palivo počas horenia nevypúšťa takmer žiadne splodiny a energiu zo spaľovania skoro s 90 % účinnosťou premieňa na teplo do domu. Palivo navyše objednáte zo skladu v tuzemsku a nemusí sa dovážať cez polovicu zemegule.

Ak je pro vás oblasť kotlov a ich delenie španielska dedina, ste tu správne. Každý typ spaľovania má svoje špecifiká. Drevo je palivo, ktoré sa musí do kotla prikladať ručne. Pelety sú zase lisované valčeky pilín, ktoré si automatické kotly na pelety dokážu dávkovať sami. Uhlie sa najčastejšie prikladá ručne, existujú však aj automatické kotly na uhlie, ktoré palivo postupne prisypávajú.

Obsluha môže byť veľmi jednoduchá

Kotol na pelety je obľúbený hlavne pre jednoduché ovládanie. Pri niektorých typoch totiž stačí nasypať raz do týždňa pelety do zásobníka a kotol sa už obsluhuje sám. Vy ho ovládate cez termostat, svojím mobilným telefónom alebo aplikáciou z počítača. Môžete si nastaviť stabilnú teplotu alebo si napríklad nárazovo nechať vykúriť dom pred príchodom z dovolenky. Znie to skvele, však?

Prívetivý je tento spôsob vykurovania aj finančne. Celková spotreba pre menší rodinný dom sa pohybuje okolo 4,5 – 5 ton peliet za vykurovaciu sezónu.

Príjemná cena

Najvýraznejším argumentom pre kúrenie uhlím je nízka cena. Spotreba sa za rok pohybuje pre menší rodinný dom okolo 5,5 tony.

Nevýhoda uhlia je, že sa radí medzi neobnoviteľné zdroje a je veľmi prašné. Priestor aj obsluha kotla sa rýchlo zapráši, a tak musíte mať oddelenú kotolňu. Navyše musíte vysypávať popol takmer každý deň a kotol čistiť v pravidelných krátkych intervaloch.

Kúrenie pre milovníkov dreva

Vykurovanie drevom je výhradne ručná záležitosť, nemusíte sa však obávať, že budete prikladať každú chvíľu. Ku kotlu je totiž nutné pripojiť akumulačnú nádrž, ktorá následne ukladá prebytočné teplo. Keď oheň vyhasne, je na vykurovanie domu použitá zohriata voda z akumulačnej nádrže. To je výhodné, pretože nemusíte stále kúriť (prikladať), teplo však máte.

Za rok sa v priemernom rodinnom dome spotrebuje okolo 15 metrov kubických dreva na vykurovanie.

Poraďte sa s odborníkmi

Ak vás láka kotol na pevné palivo, poraďte sa s odborníkmi. Profesionáli z montážnych firiem vám pomôžu vybrať správny typ kotla, zvolia vhodný výkon do vášho domu a vyberú tú pravú veľkosť kotla, aby sa vám vošiel do kotolne a dal sa do nej aj dopraviť. Po všetkých týchto rozhodovacích peripetiách je vám odmenou ekologický kotol na tuhé palivo s rozumnými nákladmi na vykurovanie.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: OPOP