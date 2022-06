Zdroj: Twitter.com/humble self Kozľa s EXTRÉMNYMI UŠAMI je hviezdou internetu: Keď chodí, pletú sa mu pod nohy, VIDEO Mladému farmárovi sa v jeho hospodárstve narodilo naozaj nevšedné zvieratko. Kozliatko menom Simba sa okamžite stalo celebritou. 29. jún 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

29. jún 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia Kozľa s EXTRÉMNYMI UŠAMI je hviezdou internetu: Keď chodí, pletú sa mu pod nohy, VIDEO Mladému farmárovi sa v jeho hospodárstve narodilo naozaj nevšedné zvieratko. Kozliatko menom Simba sa okamžite stalo celebritou.

Pakistanský farmár Muhammad Hassan Narejo sa svetu pochválil nevídaným prírastkom. Jeho nedávno narodené kozliatko má neuveriteľne dlhé uši, ktoré merajú takmer pol metra (48 cm).

Adept na rekord

Hoci kozľa pripomína skôr rozprávkového slona Dumba, jeho majiteľ mu dal meno Simba. To v svahičine znamená lev. Simbove fotky začali kolovať internetom a okamžite sa stal celebritou. Príbeh priniesol portál DailyMail.

Núbijské kozy majú najdlhšie uši zo všetkých druhov, Simba ale aj tak ďaleko prevyšuje priemer. Muhammad je na svoje výnimočné hospodárske zviera pyšný a chcel by jeho uši dostať aj do Guinessovej knihy rekordov.

Chov kôz je v Pakistane bežnou záležitosťou. Výhodou týchto zvierat je to, že sú vhodné pre takmer akýkoľvek terén.

Ťahá ich po zemi

Simbu je ešte roztomilé mláďatko. Keď sa hmýrivé mladučké kozľa rozbehne a uši sa mu mocú popod nohy, je ťažké zdržať sa smiechu. Simbu sa narodil sa na kozej farme Nagra Farm v najväčšom pakistanskom meste Karáči.

Či sa Muhammadovi splní sen a Simba sa stane svetovým rekordérom, nevedno. Každopádne by však bol prvý a nemusel by nikoho prekonávať. Žiadna koza sa pre dĺžku uší zatiaľ do Guinessovej knihy rekordov nedostala.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk