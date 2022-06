Zdroj: TASR/AP Boris Johnson: Vojna na Ukrajine by sa nezačala, keby bol Putin žena Ruský prezident Vladimir Putin by nezačal vojnu na Ukrajine, keby bol žena, povedal britský premiér Boris Johnson. 29. jún 2022 Správy Zo zahraničia

29. jún 2022 Správy Zo zahraničia Boris Johnson: Vojna na Ukrajine by sa nezačala, keby bol Putin žena Ruský prezident Vladimir Putin by nezačal vojnu na Ukrajine, keby bol žena, povedal britský premiér Boris Johnson.

Zdroj: TASR/AP

Jeho výrok bol zverejnený v utorok po samite lídrov krajín skupiny G7, ktorý sa konal v Nemecku. Informoval o tom portál britskej stanice Sky News.

Johnson pre nemeckú stanicu ZDF označil inváziu Ruska na Ukrajine za „šialenú, mačistickú“ a dodal: „Keby bol Putin žena, čo evidentne nie je, ale keby bol, podľa môjho názoru by sa nepustil do takej šialenej, mačistickej vojny a násilia, akých sa teraz dopúšťa. Ak chcete dokonalý príklad toxickej maskulinity, tak je to presne to, čo robí (Putin) na Ukrajine.“

Johnson tiež vyhlásil, že vplyvné funkcie v každom štáte by malo zastávať viac žien.

Zdôraznil aj to, že Západ musí podporovať vojenskú stratégiu Kyjeva, aby mu pomohol zmeniť dynamiku konfliktu a dostal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského „do čo najlepšej možnej pozície pri rokovaniach, ak nakoniec nastanú“.

„Naozaj chceme poskytnúť Ukrajincom strategickú odolnosť a výdrž,“ povedal pre ZDF britský premiér po samite siedmich hospodársky najvyspelejších štátov sveta združených v skupine G7.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron medzitým odsúdil raketový útok na nákupné centrum v ukrajinskom meste Kremenčuk a označil to za „nový vojnový zločin“. Zaviazal sa, že podpora Kyjeva nezoslabne.

Zdroj: TASR