Krajčí o prvej várke vakcín proti Covidu-19: Kedy by mohla doraziť na Slovensko?

Šéf zdravotníctva na Slovensku Marek Krajčí zdôraznil, že vakcinácia určite nebude povinná, ale dobrovoľná.

Prvá dávka vakcín proti novému koronavírusu v počte 180-tisíc kusov by mala na Slovensko doraziť začiatkom budúceho roka. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) to povedal vo štvrtok v relácii TV Markíza Na telo Plus, pričom doplnil, že vakcinácia určite nebude povinná, ale dobrovoľná.

Takmer pred koncom

Vylúčil, že by niekto nemohol ísť do práce v prípade, že by sa rozhodol nedať sa zaočkovať.

„Klinické skúšky sú takmer pred koncom. Vždy sa môžu zastaviť, ale je tu viacero firiem. Najmä dve firmy sú na tom veľmi dobre a tieto dve vakcíny pravdepodobne budú k dispozícii v Európe. Distribúcia vakcíny bude recipročne na základe obyvateľov a toľko, koľko si krajiny tých vakcín objednali. Takže by sa to malo začať viac-menej v jednom termíne v celej Európe,“ povedal s tým, že protokol určí, kto bude zaočkovaný v prvej várke.

Ministerstvo zdravotníctva už v minulosti komunikovalo, že rýchlejší vývoj vakcíny na ochorenie COVID-19 neznamená, že nebude dostatočne preverená.

Tri fázy

Ak bude uvedená na trh, bude bezpečná.

Jej rýchly vývoj je výsledkom nasadenia väčšieho množstva ľudí a využitia väčšieho množstva prostriedkov. Každá vakcína musí počas vývoja prejsť tromi fázami klinického skúšania. V prvej a druhej fáze sa naočkuje najprv desiatkam, potom stovkám dobrovoľníkov a pozoruje sa, či u nich dôjde k rozvoju nejakých vážnych nežiaducich účinkov.

Ak sa objavia len bežné nežiaduce účinky, ktoré bývajú aj pri iných vakcínach a neobjavia sa žiadne iné závažné nežiaduce účinky, tak postupuje do tretej fázy.

Tri milióny

V nej sa vakcína naočkuje tisíckam dobrovoľníkov a pozoruje sa, či zabraňuje vzniku ochorenia a či sa neobjavia nejaké menej časté nežiaduce účinky.

V poslednej fáze hodnotí všetky výsledky nezávislá komisia, ktorá schvaľuje, či sa vakcína dostane na trh. Hodnotí, či je dostatočne bezpečná a účinná.

Ako členský štát Európskej únie je aj Slovensko zapojené do spoločného obstarávania na zabezpečenie vakcín. V rámci požiadaviek na predobjednávanie dodávky vakcín požiadalo o tri milióny vakcín.

