Zdroj: TASR/Martin Baumann , Facebook.com/Milan Krajniak Krajniakova záchrana pred progresívcami: Kým on rieši SILIKÓNY učiteľa, ľud mu NALOŽIL! Na ministra práce upierajú zrak najmä seniori, rodiny s deťmi či mamičky samoživiteľky. Od Milana Krajniaka chcú predovšetkým počuť o dávkach a podporách v čase krízy. Konzervatívny politik ale popri tom zachraňuje Slovensko pred progresívnou „módou“. 22. september 2022 ELA Správy Zo Slovenska

22. september 2022 ELA Správy Zo Slovenska Krajniakova záchrana pred progresívcami: Kým on rieši SILIKÓNY učiteľa, ľud mu NALOŽIL! Na ministra práce upierajú zrak najmä seniori, rodiny s deťmi či mamičky samoživiteľky. Od Milana Krajniaka chcú predovšetkým počuť o dávkach a podporách v čase krízy. Konzervatívny politik ale popri tom zachraňuje Slovensko pred progresívnou „módou“.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) má dnes (21. 9.) na rokovaní vlády predstaviť konkrétnu finančnú pomoc pre seniorov. Áno, presne to sa očakáva od človeka, ktorý sedí v rezorte sociálnych vecí a rodiny. Kým občania doslova visia na každej správe od členov vlády, ako prežiť šialenú infláciu, energetickú krízu, ľuďom v týchto časoch nie je po vôli čítať si podivné statusy politikov.

„Občania nepotrebujú vedieť, aký status napísal politik. Potrebujú vedieť, čo táto vláda pre nich urobila,“ povedal pred pár dňami samotný premiér Eduard Heger na margo energetickej krízy. Zdá sa, že tieto slová by mohol pripomenúť niektorým členom svojej vlastnej vlády.

Hrozba od progresívcov

O to bizarnejšie znie najnovší status Milana Krajniaka, ktorý vytiahol aktuálne neexistujúcu tému v našich končinách. „Kanadou sa šíri video transgender učiteľa, ktorý sa prehlásil za ženu a na hodinu so študentami si nalepil nadrozmerné prostetické silikónové poprsie. Kanadská škola vydala vyhlásenie, že je to v poriadku a ak by niekto tvrdil, že je to nevhodné, tak porušuje právo transgender ľudí na sebaprezentáciu. Podľa progresívcov by sme mali teraz mlčať a tváriť sa, že nič sa nedeje. Ale ako konzervatívny politik nielen chcem, ale je aj mojou povinnosťou povedať, že toto nie je správne. Slovensko musíme pred touto "módou“ ochrániť," píše Krajniak na svojom profile.

Kollárovi „TRANS“ nevadia

Krajniak sa hrdo prezentuje ako konzervatívec a kresťan. Ako správne veriaci by teda mal ľudí milovať bez ohľadu na to, ako vyzerajú, akej sú národnosti, farby pleti či orientácie. Aspoň tak káže Sväté písmo, z ktorého rád čerpá.

O to komickejšie znie ešte aj samotný fakt, že jeho vlastný stranícky šéf Boris Kollár len pred dvoma rokmi čelil obrovskému mediálnemu škandálu. V polovici augusta 2020 unikla na verejnosť informácia, že predseda parlamentu si na sociálnej sieti písal s našou najznámejšou transgenderovou modelkou Paris Nemc.

„Presne takú som chcel. Už ťa chceeeeem,“ napísal Kollár. Modelka zrejme v tom čase mala v pláne operáciu, čo milovník žien Kollár patrične okomentoval. „Krásna. Už ti to zrobili. Vylížem ti ju a vyš…am,“ reagoval, na čo mu ona poslala fotografiu.

Konverzácia, ktorú mal k dispozícii týždenník Plus 7 dní, oplýva sexuálnymi návrhmi či fantáziami, čo by títo dvaja spolu najradšej robili. Podľa tvrdení Borisa Kollára ich však absolútne nič nespája. „Nikdy som sa s ňou nestretol. Mne neprekáža ani transgender, ani homosexuál, ani transsexuál. Nemám proti nikomu nič, som len proti registrovaným partnerstvám. Poznám sa s ľuďmi, ktorých som aspoň raz v živote videl, a viem, že sú reálni,“ ozrejmil, ale odpovedi na otázku, či si s transgenderovou modelkou v minulosti písal, sa vyhol.

Nemáme iné problémy?

Krajniak si svojím statusom veľa sympatií nezískal. Slováci mu v komentároch raz-dva pripomenuli, že za rohom je vojna, ľudia nemajú na účty, veľké podniky hromadne prepúšťajú a on rieši silikóny učiteľa z Kanady.

„Človek, čo mi ide rozbiť druhý pilier, na ktorý si dávam vlastné zárobky, dáva takéto primitívne infantilné posty. Kriste pane na nebi, zasiahni,“ znie prvý komentár diskutujúceho Tomáša. Krajniak mu aj odpovedal: „Parlament akurát včera posunul do druhého čítania návrh zákona, aby II. pilier ľuďom konečne umožnil lepšie zhodnocovať úspory.“

„Ja mám pocit, akoby ste vy v tej vláde žili v nejakej inej dimenzii. Za rohom vojna, inflácia 15%, niektorí rodičia ledva svojim deťom kúpili pomôcky do školy, a vy, ako minister sociálnych vecí a rodiny riešite poprsie nejakého človeka v Kanade. Absurdné, absolútne absurdné,“ pustil sa do ministra Martin.

„Tak, ste si uľavili a ukojili svoje chúťky, super! A teraz, prosím vás, za naše dane makajte na tom, aby niečo takéto bol raz najväčší problém Slovenska,“ napísal Patrik.

A hoci Krajniak ďalej argumentoval, že je to na ochranu detí, podpílil si pod sebou konár. Slováci mu to vrátili ako bumerang a spomenuli práve Borisa Kollára a jeho aféru s vtedy neplnoletou Simonou z kauzy Čistý deň a Paris Nemc.

14 Galéria

ČO HROZÍ SLOVENSKU OD PROGRESÍVCOV? Kanadou sa šíri video transgender učiteľa, ktorý sa prehlásil za ženu a na hodinu... Posted by Milan Krajniak on Thursday, September 22, 2022

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk