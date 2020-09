Krása a starnutie nemusia bolieť: Kyselina hyalurónová ako ju nepoznáte!

Ako roky plynú, naše telesné schránky produkujú čoraz menej tejto úžasnej kyseliny. Prvý úbytok poznať už okolo 25. roku života!

Keď sa povie kyselina hyalurónová, v mnohých to evokuje obraz napichaných neprirodzených „kačacích pier“ či umelo pôsobiace tváre celebrít. Moderná žena vie o kyseline hyalurónovej naozaj veľa.

Vie, že je to telu prirodzená látka, ktorá má konzistenciu ako gél a je veľmi dôležitá pre život bez bolesti aj mladistvý vzhľad. S pribúdajúcimi rokmi jej množstvo v tele klesá, čo vidieť nielen navonok, ale prejavuje sa to aj bolesťami. Vedeli ste, že sú aj iné možnosti ako krémy a injekcie?

Kyselina hyalurónová je prirodzenou súčasťou ľudského tela, hlavne bunkových stien, a má mnoho funkcií.

„Vzniká pomocou enzýmov vo vnútri našich buniek a cez bunkovú membránu postupne preniká do medzibunkového priestoru. Vďaka svojej molekulárnej štruktúre viaže vodu a získava gélovú konzistenciu. Je schopná vodu absorbovať, udržať a uvoľňovať podľa potrieb organizmu, preto je významným prvkom pri správnej hydratácii. Má však aj ochrannú funkciu, baktériám, vírusom a cudzorodým látkam dočasne zabraňuje preniknúť do vnútra bunky. Dôležitú úlohu má aj pri transporte výživných látok,“ hovorí lekárka MUDr. Ivana Húšťová.

Znamená to, že kyselina so skratkou HA je do veľkej miery zodpovedná za pružnosť našich tiel zvonka aj zvnútra, za svieži vzhľad, bezbolestné pohyby a podieľa sa aj na správnom fungovaní imunitného systému.