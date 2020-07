6. júl 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Krásna biatlonistka znovu dráždi svojimi krivkami: Plavky strieda jedna radosť! FOTO

Najlepšia biatlonistka minulej sezóny Dorothea Wiererová si užíva leto. Nedávno ukázala dokonalú postavu v plavkách a zdá sa, že sa jej to zapáčilo.

Talianska pretekárka a niekdajšia súperka Nasti Kuzminovej, či terajších Sloveniek vo Svetovom pohári biatlonu, sestier Fialkových, má rada leto. Dôkazom sú jej nové fotky.

Odhodila šaty

Nie, nebojte sa, Dorothea sa nevyzliekla pre žiadny pánsky magazín, len sa rozhodla „ísť“ do plaviek. Úspešná biatlonistka sa síce pohrávala s myšlienkou, že by ukončila kariéru, no počas pandémie napokon začala s prípravou.

Výsledok je vidieť

Wiererová je známa tým, že si dopraje oddychu, koľko sa jej zachce. Takže čas na dovolenku si našla aj teraz. Nemusela však chodiť ďaleko. Využila slnečné počasie k tomu, aby vliezla do svojho bazéna a chytala bronz. Na čľapkanie však vytiahla viacero druhov plaviek.

Zdroj: Dnes24.sk