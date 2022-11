Zdroj: Instagram.com/Mariana Varela Krásne missky ŠOKUJÚ: Už roky sa tajne ľúbia a teraz sa dokonca vzali! VIDEO Kráľovné krásy oznámili svoj vzťah originálnym spôsobom. Zverejnili video plné romantických momentov z ich každodenného života. 2. november 2022 Barbara Dallosová Magazín

Muži na nich môžu oči nechať, ony však našli lásku jedna v druhej. Pôvabné latinsko-americké modelky získali tituly kráľovien krásy, každá vo svojej krajine. Mariana Varela je miss Argentína, Fabiola Valentín zase miss Portoriko.

Lásku tajili

Mariana a Fabiola pred pár dňami na Instagrame oznámili nielen to, že tvoria pár, ale dokonca uzavreli manželstvo. Dievčatá sa stretli na súťaži Miss Grand Internation ešte v roku 2020 a hneď preskočila iskra. Nikto to však netušil a Mariana s Fabiolou držali svoj vzťah v tajnosti. Teraz, keď vstúpili do manželstva, sa rozhodli ho zverejniť.

Mariana zavesila na Instagram video, ktoré je zostrihom ich spoločných chvíľ. Dávajú si bozky, užívajú si deň na pláži či leňošia v posteli.

Obe v bielom

Na videu vidieť aj záber žiadosti o ruku. V sviečkami osvetlenej miestnosti nájde jedna z modeliek balónový nápis „Vezmeš si ma?“.

Podľa Marianinho príspevku sa s Fabiolou vzali 28. októbra. Video zrejme zachytáva aj spomínaný deň D. Missky stoja pred úradnou budovou oblečené v bielom a pobozkajú sa. Instagramový post strhol veľkú pozornosť roztrhlo sa pod ním vrece s komentármi a gratuláciami. Lajklo ho už viac než 130-tisíc ľudí.

