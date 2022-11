Zdroj: Facebook.com/CORWIN DÚHOVÉ osvetlenie bytovky NAŠTVALO klienta: Dožadoval sa vrátenia peňazí! Ako to DOPADLO? Sociálne siete sa znovu raz stali svedkami rozdelenia spoločnosti na dva tábory. Tentoraz za to môžu svetlá vo farbách LBGTI+ komunity. 1. november 2022 han Magazín

V hlavnom meste sa už už niekoľko dní rieši príspevok spoločnosti Corwin, ktorá v Bratislave zrealizovala niekoľko projektov v developerstve.

Patrí medzi ne aj rezidencia Blumental. Práve tento projekt resp. jeho spropagovanie na Facebooku, spustilo nečakaný príbeh s jedným z majiteľov nehnuteľnosti.

Čo sa stalo?

Problémovým sa ukázalo nasvietenie do farieb dúhy za účelom vyjadriť podporu LGBTI+ komunite. Nešlo však o reálnu dizajnovú zmenu v rámci stavby, účelom bolo vyjadriť solidaritu s komunitou, ktorú nedávno postihla tragédia. Technicky neexistuje ani samotné osvetlenie, fotografia, ktorá bola vopred graficky upravená, bola využitá len za účelom presadiť myšlienku príspevku.

„V našej práci sme sa vždy snažili vytvoriť miesto pre každého – bez rozdielu. To však musí znamenať viac než slová. O tolerancii iba nehovoríme, ale skutočne ňou žijeme. Aj preto naďalej finančne podporujeme Iniciatíva Inakosť, ktorá bojuje za tolerantnejšie a láskavejšie Slovensko,“ uvádza spoločnosť Corwin v príspevku, v ktorom vyjadrila podporu komunite LGBTI.

Ozval sa však údajne jeden so zákazníkov, ktorého komentár bol výrazným spôsobom negatívny. "To ste mali povedať hneď, ešte predtým, než ste začali predávať byty. Nič by som od vás nekúpil. Zbytočne ste ma iba nas*ali, ďakujem,“ napísal pán Jozef.

Reakcia developerov

Na margo negatívnej reakcie údajného klienta sa firma rozhodla takto: "Dobrý deň, naše hodnoty neskrývame. Ponúkame vám možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátenie finančného plnenia.“

Ani to však pána Jozefa neodradilo od ďalších príspevkov, v ktorých uvádza, že by si spoločnosť pýtala pokutu za odstúpenie od zmluvy. Tá je vo výške 5-tisíc eur.

„Zmluvnú pokutu si nebudeme nárokovať. Pre ukončenie zmluvy a vrátenie zálohy, prosím, kontaktujte naše obchodné oddelenie," zareagovali vo firme Corwin.

Na to už spomínaný pán nereagoval. "Áno, v tomto konkrétnom prípade sme pripravení urobiť výnimku a kupujúcemu umožníme odstúpiť od zmluvy bez finančných sankcií,“ prezradil vedúci marketingu a PR spoločnosti Corwin Michal Hájek pre portál startitup.sk. Dodal, že pán, ktorý mal písať negatívne príspevky, ich nekontaktoval. Nahnevaný Jozef neodpovedal ani na otázky startitup.

