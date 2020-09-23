Kritik ruského prezidenta Putina je "na slobode": Po otrave ho prepustili z nemocnice, FOTO
Ruského opozičného politika Alexeja Navaľného prepustili z nemocnice Charité v nemeckom Berlíne, kde sa zotavoval z komplikácií po pokuse o otrávenie.
Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na stredajšie oznámenie nemocnice.
Po viac ako mesiaci
Navaľného prepustili z nemocnice v utorok po 32 dňoch. „Na základe pokroku a aktuálneho stavu pacienta sa ošetrujúci lekári domnievajú, že úplné zotavenie je možné,“ uviedla vo vyhlásení nemocnica. Navaľnyj bol hospitalizovaný v nemocnici Charité od 22. augusta.
Letecky ho tam previezli zo sibírskeho mesta Omsk, kde ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla po tom, ako mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno.
Podľa nich bol otrávený
Nemecká vláda oznámila, že laboratóriá vo Francúzsku a vo Švédsku nezávisle od seba potvrdili zistenia nemeckých expertov, ktorí na základe výsledkov laboratórnych testov dospeli k záveru, že Navaľnyj bol otrávený nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok.
OHAVNÁ vražda futbalového rozhodcu a jeho priateľky: Našli ich dobodaných!
NAKA vtrhla do budovy hokejového zväzu! Prečo zasahovala práve tam?
View this post on Instagram
Привет, это Навальный. Скучаю по вам 😍. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую
View this post on Instagram
Пост про любовь ❤️. У нас с Юлей 26 августа была годовщина - 20 лет свадьбы, но я даже рад, что пропустил и могу это написать сегодня, когда знаю о любви немного больше, чем месяц назад. Вы, конечно, сто раз видели такое в фильмах и читали в книжках: один любящий человек лежит в коме, а другой своей любовью и беспрестанной заботой возвращает его к жизни. Мы, конечно, тоже так действовали. По канонам классических фильмов о любви и коме. Я спал, и спал, и спал. Юля @yulia_navalnaya приходила, говорила со мной, пела меня песенки, включала музыку. Врать не буду - ничего не помню. Зато расскажу вам, что точно помню сам. Вернее, вряд ли это можно назвать «воспоминание», скорее, набор самых первых ощущений и эмоций. Однако он был для меня так важен, что навсегда отпечатался в голове. Я лежу. Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придёт Она. Кто она - неясно. Как она выглядит - тоже не знаю. Даже если мне удаётся разглядеть что-то расфокусированным взглядом, то я просто не в состоянии запомнить картинку. Но Она другая, мне это понятно, поэтому я все время лежу и ее жду. Она приходит и становится главной в палате. Она очень удобно поправляет мне подушку. У неё нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеётся. Она рассказывает мне что-то. Когда она рядом, идиотские галлюцинации отступают. С ней очень хорошо. Потом она уходит, мне становится грустно, и я снова начинаю ее ждать. Ни одну секунду не сомневаюсь, что у этого есть научное объяснение. Ну, типа, я улавливал тембр голоса жены, мозг выделял дофамины, мне становилось легче. Каждый приход становился буквально лечебным, а эффект ожидания усиливал дофаминовое вознаграждение. Но как бы ни звучало классное научно-медицинское объяснение, теперь я точно знаю просто на своём опыте: любовь исцеляет и возвращает к жизни. Юля, ты меня спасла, и пусть это впишут в учебники по нейробиологии😍
View this post on Instagram
«Владимир Путин сообщил французскому коллеге: «Навальный мог сам проглотить этот яд». Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!