11. január 2024 Kruté MRAZY končia, pripravte sa na SNEŽENIE: SHMÚ varuje pred snehovými závejmi Vlna silných mrazov, pri ktorých teplota klesala aj pod -20 °C nateraz končí a Slovensko čaká mierne oteplenie.

Zdroj: TASR

V celom Žilinskom a Prešovskom kraji, ako aj v okresoch Spišská Nová Ves, Považská Bystrica, Brezno a Banská Bystrica sa môžu vo štvrtok večer tvoriť snehové záveje a jazyky.

Výstraha prvého stupňa v tejto súvislosti platí až do piatka (12. 1.) poobede. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

Pozor na vietor

Varuje aj pred vetrom na horách. V tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín, a to až do piatka rána.

Meteorológovia upozornili, že v daných oblastiach môže vietor dosiahnuť priemernú rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.

SHMÚ vydal tiež hydrologické výstrahy pred povodňou. Druhostupňová výstraha platí v okresoch Michalovce a Trebišov bez Roňavy. Prvostupňová výstraha je vydaná pre okres Malacky.

V okrese Čadca upozornili meteorológovia na vznik smogovej situácie. Vo viacerých oblastiach zaznamenali tiež prekročenie hodnôt, nenastali podmienky na vydanie upozornenia. Ide o Košice, Košice-okolie, Veľkú Idu, Levice, Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

Aký bude víkend?

V piatok sa očakáva opäť slabý, celodenný mráz. „Piatkové teploty by sa mali pohybovať od 0 do –5 °C, no v nadchádzajúcich dňoch sa k nám opäť dostane teplejší vzduch, ktorý zmierni mrazy,“ informuje iMeteo.sk.

Víkend by sa mal niesť v znamení premenlivej oblačnosti. Nočné teploty budú na celom území klesať pod nulu, no tuhé mrazy sa neočakávajú.

„Počas nasledujúcich dní by sa denné teploty mali pohybovať väčšinou v intervale od –3 do +4 °C. Aktuálne predikcie naznačujú, že otepľovať by sa malo postupne a výraznejšie oteplenie sa očakáva v budúcom týždni,“ dodáva iMeteo.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR