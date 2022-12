Zdroj: Dnes24.sk KRVAVÁ dráma na parkovisku: Muž pichol exmnaželku do hrude, zranená je aj 3-ročná dcérka! Nočná hádka na parkovisku pred bytovkou sa takmer skončila tragicky. Exmanžel mal vziať kuchynskú nôž, ktorým zaútočil na svoju niekdajšiu partnerku. 2. december 2022 han Krimi

O incidente, ktorý sa odohral v Skalici, informuje TV JOJ. „Jedna rana skončila pri srdci. Zranená nožom skončila aj ich 3-ročná dcérka. Obe skončili v skalickej nemocnici. Muža mali údajne chytiť susedia,“ uvádza televízia.

Čo sa stalo?

Podľa TV JOJ sa muž najskôr dobíjal do bytu, kričal a bol agresívny. Žena s deťmi z bytu neskôr ušla na ulicu. Tam vytiahol nôž a zaútočil, aj keď mala práve na rukách 3-ročné dieťatko. „Nakoniec skončilo aj to so zranenou rukou,“ informuje TV JOJ.

Následne sa na miesto činu dostavili policajti a kriminálka celú noc zaisťovala dôkazy. Podľa susedov útočníka na mieste zadržali a takisto mal byť zranený. „Na mieste ležal kuchynský nôž a na zemi zostali krvavé stopy. Medzi miestnymi sa povráva, že motívom krvavého útoku bola žiarlivosť,“ píše TV JOJ.

Ako ďalej dodáva televízia, zatiaľ nie je ustálená právna kvalifikácia. „Je ale možné, že vyšetrovateľ to kvalifikuje ako pokus o vraždu,“ uzavrela.

