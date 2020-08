6. august 2020 KAW Zo Slovenska Kto chce Španielsky most v Bratislave? Z recesie sa môže stať realita

V ankete o názov šiesteho mosta cez Dunaj v hlavnom meste je jedným z favoritov práve Španielsky most, čo sa nepáči viacerým Bratislavčanom.

Zdroj: TASR

Šiesty most cez Dunaj prepája dve veľké časti Dunajského súmostia – hlavný most a východné predmostie na rozostavanom úseku diaľnice Bratislava, Jarovce – Ivanka, sever. Pri príležitosti spojenia dvoch brehov minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vyzval ľudí, aby vymysleli názov nového mosta. Minister vtedy pripomenul, že osobne by preferoval názov, ktorý vyjadruje príslušnosť k určitej lokalite alebo odkazuje na veľkú osobnosť národného významu.

Budeme mať Španielsky most?

Na začiatku hlasovania sa vyberalo z 8 názvov, ktoré navrhli ľudia na sociálnej sieti. Z nich vzišli 4, ktoré postúpili do semifinále. Aktuálne sú v hre dve dvojice možných pomenovaní: Lužný most – Španielsky most a Most M.R. Štefánika a Jarovský most.

V ankete momentálne vedie v prvej dvojici Španielsky most, čo sa nepáči viacerým hlasujúcim, ktorí na sociálnej sieti dávajú najavo svoj nesúhlas, ba až pobúrenie. Za Španielsky most totiž hlasovalo mnoho ľudí so španielsky znejúcimi menami. Ťažko však s istotou povedať, či ide o falošné alebo skutočné profily.

Reakcia Slovákov na seba nenechala dlho čakať. Pri predstave, že by sme mali v Bratislave Španielsky most mnohým priam naskakuje husia koža.

“Za Španielsky most hlasovali samí hispánski hlasujúci. To myslíte vážne, že o názve mosta majú rozhodovať tí, ktorí možno nemajú občianstvo ani prechodný pobyt na Slovensku a hlasujú na základe zdieľania mimo našej krajiny?" napísal David.

Ďalší pobúrený hlas sa pýta ministra dopravy, či mu nevadí, že “Španielsky most” pretlačili hlasy zo Španielska a že Španieli budú rozhodovať o názve mosta na Slovensku. Pýta sa, či to nie je náhodou v kompetencii príslušných názvoslovných komisií.

Chuck Norris neprešiel

Minister Andrej Doležal na sociálnej sieti vysvetľuje, že do užšieho výberu postúpili len návrhy od ľudí, ktoré prešli výberom. „Vybrali sme 8 najlepších nielen podľa hlasov, ale aj podľa nášho názoru. Ak sa vám páči iný názov, môžete resp. mohli ste, hlasovať. P.S. Chuck Norris išiel preč medzi prvými,“ píše minister dopravy.

Hlasujúca Domi Nika si myslí, že anketa je úplne v poriadku: „V prvom rade je hlasovanie v rukách nás – Slovákov. Z našich nápadov prišlo osem najúspešnejších, ktoré postúpili ďalej. A stále o tom rozhodujú hlasy. Na tom, že si to všimli aj v cudzine, naozaj nevidím nič zlé. A verím, že vyhrá najlepší,“ napísala do diskusie pod hlasovanie.

Hlasy zo Španielska

Nad hlasovaním sa na sociálnej sieti zamýšľa aj vlastivedný sprievodca a nadšený propagátor Bratislavy Ivor Švihran. „Názov Španielsky most je záhadou. Hoci sa jeden z diskutérov priznal, že ho vymyslel ako recesiu na španielske konzorcium, ktoré stavbu realizovalo, minister tvrdil, že názov je regulérne pomenovanie. Štvrté kolo hlasovania, kde sa objavila dvojica Panónsky vs. Španielsky most najprv niekoľko hodín prebiehalo výrazne v prospech toho prvého. Zrazu začali hlasovať stovky facebookových profilov zo Španielska, pričom vyše 80% z nich bolo založených tento rok, ktoré rýchlo hlasovanie otočili a napriek obrovskej mobilizácií na slovenskom Facebooku sa ho už nepodarilo do záveru otočiť,“ popisuje situáciu Švihran.

Švihran si myslí, že fraška s falošnými španielskymi profilmi má našliapnuté rozhodnúť o názve nového mosta v Bratislave.

„Hoci o víťazstve názvu Španielsky most v štvrtom kole z drvivej väčšiny nerozhodli ľudia zo Slovenska, ministrovi sa to zdá OK a chce v tomto spôsobe výberu pokračovať. Hrozí teda, že sa manipulácia zopakuje,“ obáva sa Švihran a zároveň sa pýta, prečo podľa legislatívy o názve nerozhodujú zastupiteľstvá v Jarovciach a v Biskupiciach a následne názvoslovná komisia a mestské zastupiteľstvo Bratislavy.

Ministerstvo vypočuje hlas ľudu

Ministerstva dopravy a výstavby SR sme sa opýtali, či bude anketa záväzná a ak by hlasovaním vyhral Španielsky most, či takto stavbu pomenujú. „Hlasovanie o názve nového mosta stále pokračuje prostredníctvom sociálnej siete, pričom sa tešíme veľkému záujmu zo strany verejnosti. Rozhodnúť o jeho názve doteraz prejavilo záujem vyše 60-tisíc ľudí a stále je možnosť zapojiť sa. Pri hlasovaní sme zaznamenali zvýšený záujem zo strany viacerých komunít, ktoré sa mobilizujú, aby tak presadili svoj názov mosta. Sú to napr. fanúšikovia M. R. Štefánika či obyvatelia Jaroviec,“ odpovedal Bratislava24 odbor komunikácie ministerstva dopravy.

Aký bude víťazný finálny názov mosta, verejnosti predstaví ministerstvo v priebehu dvoch týždňov. „Ministerstvo dopravy bude plne rešpektovať „hlas ľudu“ tak, ako to prezentoval aj minister dopravy Andrej Doležal už pri vyhlasovaní tejto ankety,“ dodáva na záver ministerstvo.

Môže sa teda celkom reálne stať, že nám v Bratislave pribudne šiesty most s názvom Španielsky. Ak chcete ovplyvniť výsledky hlasovania, máte ešte stále šancu. Hlasujte TU.

ROZHODNITE O NÁZVE MOSTU - SEMIFINÁLE 👊 Druhou semifinálovou dvojicou je Lužný most a Španielsky most. Celý týždeň hlasujete o postupujúcom do finále. Nenechajte si ujsť šancu ⤵️ Posted by Andrej Doležal - minister dopravy a výstavby SR on Monday, August 3, 2020

Zdroj: Dnes24.sk