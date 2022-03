Zdroj: TASR/František Iván , TASR/Martin Baumann Kto dostane príspevok za ubytovanie utečencov? Matovič predstavil PRAVIDLÁ Minister financií Igor Matovič upresnil, kto má nárok na finančný príspevok aj ako bude fungovať jeho vyplácanie. 6. marec 2022 Zo Slovenska

6. marec 2022 Zo Slovenska Kto dostane príspevok za ubytovanie utečencov? Matovič predstavil PRAVIDLÁ Minister financií Igor Matovič upresnil, kto má nárok na finančný príspevok aj ako bude fungovať jeho vyplácanie.

Príspevok za ubytovanie utečencov budú vyplácať obce po tom, čo dostanú prostriedky od štátu. Majú ich mať k dispozícii v nasledujúcom mesiaci po ubytovaní utečencov. Príspevok sa bude dostávať len za tých ľudí, ktorí majú vybavené dočasné útočisko.

Obce peniaze dostanú

V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO). „Obce a mestá budú príspevky vyplácať z prostriedkov, ktoré dostanú v podstate z ministerstva financií cez ministerstvo vnútra. V momente, keď dostanú prostriedky, vyplácajú ich, nikto nemusí vyplácať nič z rezervných fondov,“ priblížil Matovič spôsob poskytovania príspevku za ubytovanie utečencov.

Vysvetlil tiež, že obce si budú viesť evidenciu počtu utečencov v jednotlivej domácnosti, a teda kontrolovať, či nedochádza k podvodom.

Malo by sa im podľa neho predchádzať zavedením limitu podľa veľkosti bytu. Obce budú podľa Matoviča posielať výkazy na ministerstvo vnútra, ktoré bude preverovať, či si napríklad na jedného utečenca neuplatňujú nárok dve obce. „Keď sa to prekontroluje, obciam sa posielajú peniaze. V priebehu nasledujúceho mesiaca po ubytovaní by mali mať obce k dispozícii peniaze, aby ich mohli vyplatiť,“ dodal.

Minister priblížil, že podľa návrhu by sa mal poskytovateľ ubytovania do päť dní po skončení mesiaca prihlásiť obci. Obec má do polovice mesiaca posunúť informácie rezortu vnútra, ktorý do konca mesiaca musí posunúť peniaze poskytnuté z ministerstva financií obci.

Aj hotely a penzióny

Podpora vo výške sedem eur na dospelú osobu za deň a tri a pol eura za dieťa na deň bude rovnaká pre osoby, ktoré poskytnú svoje súkromné ubytovanie, ako aj pre penzióny či hotely.

Návrh je podľa Matoviča spracovaný a musí prejsť parlamentom. Ministerstvo dopravy bude mať podľa neho na starosti ubytovanie, ktoré poskytujú penzióny, hotely či ubytovne. Pod rezort vnútra budú spadať obce, ktoré budú mať na starosti vyplácanie nákladov pre ľudí, ktorí ubytujú utečencov.

Vyplácanie má podľa neho zatiaľ fungovať do konca júna, no myslí si, že treba pomáhať, dokedy bude treba. Ten, kto už teraz poskytuje ubytovanie, dostane podľa Matoviča peniaze spätne. Nárok na vyplácanie bude totiž podľa jeho slov platiť za obdobie od 1. marca, odkedy bolo možné získať štatút dočasného útočiska.

