Včera o 20:13 ELA Politika Kto je 500 "vyvolených" s výnimkami od Mikasa? Kým premiér karhá občanov, Holého sa zastáva

Podpredseda vlády Štefan Holý (Sme rodina) niekoľko týždňov zahmlieval, prečo po cestovaní do Británie nedodržiaval karanténu. Vyšlo najavo, že mal akúsi výnimku.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Pred voľbami sľuboval súčasný premiér Igor Matovič, že ak sa dostane k moci, skončí papalášizmus vlády Roberta Fica. Expremiéra resp. aj Petra Pellegriniho a jeho ministrov neraz onálepkoval papalášskymi maniermi a požívaním akýchsi nadvýhod v porovnaní s bežným človekom.

Zdá sa, že na svoje vlastné slová akosi pozabudol, ak ide o členov jeho vlády. Či už niekoľkokrát v prípade predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) v kauzách „nemocničný čaj“, vyvážanie „missky“ v limuzíne, otváranie vlastného lyžiarskeho strediska napriek neodporúčaniam, Igor Matovič ticho toleruje škandál podpredsedu vlády Štefana Holého (Sme rodina).

Nakazil ministrov?

V polovici decembra sa koronavírus rozšíril aj medzi piatich členov vlády. Jedným z nich bol aj vicepremiér Štefan Holý, ktorý sa v tom čase vrátil z Veľkej Británie, kam cestoval a aj v súčasnosti dochádza za svojou rodinou.

Nakazení ministri predpokladali, že ochoreli na rokovaniach kabinetu, aj za prítomnosti Holého. Denníku N to potvrdil Holý tesne pred Vianocami.

„Je všeobecne známe, že moja rodina žije vo Veľkej Británii. Ak mi to moje pracovné povinnosti dovoľujú, snažím sa tak ako každý otec rodiny tráviť čas s rodinou,“ odpísal na SMS správu. Na otázky, či mal čerstvý PCR test alebo výnimku, už neodpovedal. Novinárov vyzval, aby „nešpekulovali“. Ďalšie tri týždne už neodpovedal na žiadne otázky.

Podobný bol aj postoj Kollára a Matoviča, ktorí novinárov odkazovali na „opýtajte sa Holého“. Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár bránil vicepremiéra, že splnil všetky potrebné epidemiologické opatrenia a uviedol, že určite to nebol on, kto premiéra a ministrov nakazil. Ako to môže tak naisto vedieť, nevieme.

500 ľudí s výnimkami

Keďže otázky novinárov neutíchali, teraz sa ukázalo, že to, čo striktne platí na bežného občana pod hrozbou pokút, neplatí na približne 500 ľudí. Holý nemusel sedieť desať dní v domácej karanténe ani podstúpiť PCR test.

Úrad hlavného hygienika v piatok pre Markízu potvrdil, že podpredseda vlády má od 20. novembra výnimku, a teda nebola preňho povinná karanténa ani nový PCR test.

Naťahoval novinárov

Igora Matoviča mrzí, že Holý nepriznal novinárom hneď, že mal takúto výnimku. „Volal som s ním a povedal mi, že túto výnimku si uplatnil len 13. decembra a odvtedy už nie,“ spresnil premiér v relácii Sobotné dialógy na RTVS s tým, že od úradu dostalo výnimky z rôznych dôvodov viac ako 500 ľudí. Matovič deklaruje, že on si žiadnu výnimku neuplatnil.

Na otázku, či mu výnimka nebola udelená až dodatočne, premiér odpovedal, že ako pozná Holého, o svojej výnimke vedel, no „trošku naťahoval novinárov“. Podľa premiéra to bolo zbytočné a mal výnimku rovno priznať.

Holý si výnimku pri cestovaní cez hranice uplatnil raz, hovorí Matovič.

Takýto „vlažný“ postoj autorít a akési výnimky vyznievajú v kontexte dohovárania a vyzývania občanov k zodpovednosti na tlačových besedách bizarne, keďže práve z Veľkej Británie sa k nám nový variant koronavírusu dostal. V relácii premiér opäť apeloval na zodpovednosť a povedal, že „extrémne množstvo ľudí opatrenia nedodržiava.“

Pre koho sú výnimky?

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR otvorí problematiku výnimiek na najbližšom ústrednom krízovom štábe. Ak by boli obmedzené alebo zrušené, úrad to privíta. V reakcii na udeľovanie individuálnych výnimiek vo „vyhláške o hraniciach“ to uviedla hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

Dodala, že ÚVZ nemôže nikomu dať výnimku z vlastnej iniciatívy, na jej udelenie akejkoľvek osobe je potrebná žiadosť člena vlády SR.

„Chápeme, že občania môžu akékoľvek výnimky vnímať citlivo,“ reagovala v stanovisku Račková. Pripomenula, že výnimky je možné udeľovať od apríla 2020, a to na základe záverov ústredného krízového štábu.

„Sú potrebné najmä preto, že žiadna právna norma nedokáže obsiahnuť všetky životné situácie. Do dnešného dňa boli vydané výnimky pre tisíce občanov,“ priblížila.

Úrad podľa nej nie je kompetentný preverovať závažnosť každého zo stoviek dôvodov, ktoré sa uvádzajú v žiadostiach. Patrí to do pôsobnosti jednotlivých členov vlády.

„ÚVZ SR vyzýva všetky osoby, ktoré na základe žiadosti člena vlády získali výnimku, aby sa správali maximálne ostražito a aby ju využívali len v nevyhnutnej miere. Výnimka pred vírusom neochráni,“ dodala hovorkyňa.

KDH žiada odvolanie

Mimoparlamentné KDH vyzýva vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina), aby odstúpil z funkcie. Hnutie kritizuje, že Holý má výnimku od Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, na základe ktorej nemusel v decembri dodržať opatrenia súvisiace s jeho návratom z Veľkej Británie.

„Kresťanskode­mokratické hnutie považuje ignorovanie pandemických opatrení vicepremiérom Štefanom Holým uprostred kritickej zdravotníckej situácie na Slovensku za hanebné a žiada jeho okamžité odstúpenie z funkcie,“ uviedol Stano Župa z komunikačného oddelenia KDH.

Správanie vicepremiéra podľa predsedu hnutia Milana Majerského nielen naštrbuje dôveru v opatrenia, ale je i výsmechom všetkým ľuďom, ktorí rešpektujú nariadenia vlády.

„Všetci slušní a poctiví občania dnes uvedomelo zostávajú doma, hoci mnohí z nich museli bezmocne a so zaťatými zubami zavrieť svoje prevádzky živobytia. Bežní občania sa z obavy o zdravie a životy svoje a svojich blízkych testujú. A zatiaľ sa všetkým nám núka divadlo výhovoriek a porušení toho, čo bolo prikázané, tými, čo to prikázali,“ dodal Majerský.

Aktualizované 20:11 Mimoparlamentná SNS vyzýva hlavného hygienika SR Jána Mikasa, aby zverejnil písomný súhlas výnimky pre Holého, ako aj kompletnú korešpondenciu.

„Existujú totiž závažné podozrenia, že súhlas podpredsedovi Holému bol udelený dodatočne,“ uviedla strana v stanovisku, ktoré TASR zaslala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová. Mikas by mal podľa SNS ukázať aj žiadosť vicepremiéra.

„V prípade, že tak hlavný hygienik neurobí, vystavuje sa podozreniu z možného zneužitia svojej funkcie a nie je možné, aby ďalej vykonávali obaja aktéri svoje funkcie,“ dodala Škopcová.

Mimoparlamentná strana Hlas 5. januára oznámila, že podá trestné oznámenie na premiéra Igora Matoviča (OĽANO) a členov vlády. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda strany Peter Pellegrini.

Strana má podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa či trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby osobou Štefana Holého.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR