Mladík viní Matoviča, že sa mu rozpadol vzťah: Reakcia premiéra vás DOSTANE!

Status, ktorý rozpútal ďalšiu vlnu reakcií na sociálnych sieťach. A ako inak, znovu v tom má prsty Igor Matovič. O čo presne išlo?

Zdroj: Facebook.com/igor.matovic.7

Už pravidelne vám prinášame príspevky, ktoré uverejňuje na Facebooku premiér. Aj dnes, teda v piatok 8. januára, pridal jeden z tých, ktorý rozprúdil komentáre po internete.

Aj za to môže?

Len včera sa spustila ďalšia várka „prestrelky“ medzi Matovičom a Richardom Sulíkom a predtým zase obvinil poslanec zo Smeru-SD Ľuboš Blaha premiéra za to, že sa nakazil koronavírusom. No, a najnovšie má premiér „na rováši“ aj rozpad vzťahu! Ako je to možné? Mladík na sociálnu sieť napísal toto: „Z rozpad môjho trojročného vzťahu môže Matovič! Moja frajerka sa so mnou rozišla, lebo si počas lockdownu uvedomila, že je jej bezo mňa lepšie…“

A čo na to Matovič? Priamo na facebookovej stránke Priznania tínedžerov, napísal toto: „Sorry, Kaaamo!“

Zavesil si to k sebe

Igor Matovič to myslel vtipne, preto si to aj dal na svoju stránku. Okamžite sa aj tam rozbehla diskusia, v ktorej nie všetci pochopili jeho humorný zámer. Tak, či onak, aj v tejto náročnej dobe si môžeme byť istí, že sa dočkáme ešte ďalších statusov s rukopisom Igora Matoviča.

