Kto je na čele rebríčka najlepšie zarábajúcich cyklistov: Samozrejme, že Sagan!

Nikto medzi profesionálnymi cyklistami nie je na tom lepšie ako slovenský jazdec Peter Sagan. Myslíme tým ročný príjem, ktorý má Tourminátor najvyšší!

Trojnásobný majster sveta sa na vrchole rebríčka pohybuje už dlhší čas, no teraz tento jeho štatút podporil aj francúzsky športový magazín L'Équipe. Ten ho tiež jednoznačne zaradil na prvú priečku.

Koľko teda berie?

Rodák zo Žiliny je na tom tak, že jeho ročná gáža v nemeckom tíme Bora – Hansgrohe sa pohybuje vo výške 5 miliónov eur. Netreba však zabúdať na to, že je takisto tvárou mnohých reklám, z čoho mu tiež plynú finančné bonusy. V magazíne pripomínajú, že spomínaná profesionálna „stajňa“ nemá v elitnej dvadsiatke už žiadneho pretekára. V preklade to znamená, že môžu na svoju hlavnú hviezdu vynaložiť veľký balík peňazí.

Za ním tri esá

Až na druhom, respektíve treťom mieste sú ďalší velikáni profesionálneho pelotónu. Druhý je britský jazdec tímu Ineos Chris Froome, ktorý síce zmení v ďalšej sezóne dres, ale stále „zhrabne“ 4,5 milióna eur. A to ide o štvornásobného víťaza Tour de France. Tretí je ďalší šampión Tour a to Geraint Thomas. Aj on je Brit a tiež zo stajne Ineos. Jemu na účet pristane za rok suma 3,5 milióna. No, a do tretice je to Egan Bernal, ktorý zarába 2,7 milióna eur a rovnako ako jeho dvaja predošlí kolegovia, vyhral prestížne podujatie vo Francúzsku.

Prvá desiatka:

Peter Sagan (Slovensko / Bora-Hansgrohe) 5 milióna eur Chris Froome (V. Británia / Ineos) 4,5 milióna Geraint Thomas (V. Británia / Ineos) 3,5 milióna Egan Bernal (Kolumbia / Ineos) 2,7 milióna Fabio Aru (Taliansko / UAE Team Emirates) 2,6 milióna Michal Kwiatkowski (Poľsko / Ineos) 2,5 milióna Julian Alaphilippe (Francúzsko / Deceuninck-QuickStep) 2,3 milióna Alejandro Valverde (Španielsko / Movistar) 2,2 milióna Vincenzo Nibali (Taliansko / Trek-Segafredo) 2,1 milióna Richard Carapaz (Ekvádor / Ineos) 2,1 milióna

Došpurtoval tesne za pódiom

Francúzsky cyklista Arnaud Demare vyhral 101. edíciu pretekov Miláno – Turín. Jazdec stajne Groupama-FDJ sa presadil v záverečnom špurte, keď na páske zdolal Austrálčana Caleba Ewana (Lotto-Soudal) a Belgičana Wouta van Aerta (Jumbo–Visma). Slovenský pretekár Peter Sagan v drese Bora-Hansgrohe sa taktiež zapojil do boja o triumf a finišoval na štvrtom mieste.

