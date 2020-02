4. február 2020 MAK Správy Zo Slovenska Kto sa o nás postará na staré kolená? Už dnes chýba 7 000 opatrovateliek a má sa to ešte zhoršiť

Na Slovensku hrozí, že sa nebude mať kto postarať o seniorov a odkázaných občanov. Čísla sú alarmujúce.

Na Slovensku podľa strany Dobrá voľba hrozí, že sa nebude mať kto postarať o seniorov a odkázaných občanov. Predseda Tomáš Drucker označil situáciu za alarmujúcu. Povedal to na tlačovej konferencii v Košiciach.

Strana upozorňuje na starnutie populácie a nedostatok financií a pracovných síl v systéme poskytovania dlhodobej starostlivosti. Podľa nej sa ostatné krajiny Európy na zmenu demografie pripravujú. Napríklad hodinová mzda opatrovateľky v Nemecku bude od júna 2021 minimálne 15 eur.

„Aj v tomto politickom zápase vyzývame strany – bez ohľadu na to, či budú v koalícii alebo opozícii, aby sme sa primárne zamerali na túto oblasť. Aby sme zastavili túto emigráciu a exodus našich ľudí, pretože nám už dnes chýbajú. A to, čo pripravujú tieto krajiny, takýto exodus ešte zvýrazní. Ak nebudeme reagovať na tento problém, zo Slovenska odídu ďalší ľudia,“ povedal Drucker.

9600 odkázaných čaká

Ako uviedla Anna Ghannamová, ktorá sa venuje sociálnej oblasti a je členkou predsedníctva strany, tie ostatné by sa mali pridať k predvolebnému záväzku Dobrej voľby, respektíve k jej programu dlhodobej starostlivosti.

„Chceme zriadiť fond odkázanosti, do ktorého bude štát prispievať, a potrebujeme o 30 percent viac financií. To je presne 300 miliónov eur navyše, než je dnes. Chceme, aby sa samosprávy dohodli, kto bude zodpovedať za finančný doplatok, ktorý dávajú poskytovateľom,“ uviedla s tým, že do fondu by sumou 150 miliónov eur mali prispieť aj zdravotné poisťovne.

V súčasnosti na Slovensku podľa jej slov chýba 7000 opatrova­teliek, pričom v poradovníku na odbornú pomoc je 9600 odkázaných. O desať rokov bude na Slovensku o 64 percent ľudí nad 85 rokov viac ako dnes. „Je preto povinnosťou budúcej vlády pripraviť Slovensko na veľký nárast počtu odkázaných – a to najmä zvyšovaním kapacít v zariadeniach dlhodobej starostlivosti a zvyšovaním finančných a ľudských zdrojov v tejto oblasti,“ dodala Ghannamová.

Zdroj: TASR