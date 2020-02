2. február 2020 Marek Kravjar Správy Voľby 2020 Veľké poníženie Kollára v priamom prenose! A existuje tajná nahrávka Fica, Kočnera a Trnku?

Markízacke Na telo prinieslo tri zásadné správy. Prieskum o predčasných voľbách, potupenie Kollára a jeho "vykradnutého" programu a zásadné prerieknutie smeráka Blanára.

Zdroj: TV Markíza

Maratón nedeľňajších diskusií uzatvárala po 13. politická talkshow Michala Kovačiča Na telo, ktorá opäť priniesla zaujímavé zistenia a prieskumy. Tentokrát si bok po boku oproti moderátorovi sadli podpredseda Smeru-SD a poslanec Národnej rady Juraj Blanár a predseda Sme rodina a poslanec NR SR Boris Kollár.

Po tradičných povinných jazdách a uisteniach, že Smer-SD nepôjde do vlády s ĽSNS aj keby to bola jediná alternatíva, a Kollárovom opätovnom vylúčení Smeru zo spolupráce prišli na pretras zaujímavejšie témy.

Trnkobranie a ťah Radičovou

Blanár v relácii povedal, že Smer-SD podporoval vo voľbe Dobroslava Trnku za generálneho prokurátora, lebo bolo možné, že položia vládu Ivety Radičovej.

„Vy ste boli ochotní voliť generálneho prokurátora (Dobroslava Trnku, pozn. red. ) len kvôli tomu, aby ste položili Radičovej vládu?„ opýtal sa s údivom Michal Kovačič, na čo mu bezprostredne Blanár odpovedá: „Presne tak!“

„A neprekážalo vám, že sa v kuloároch hovorilo o tom, že pán Trnka má kontakty s pánom Kočnerom?," pýtal sa zaskočený moderátor Kovačič.

„Vtedy určite nie,„ vykrúcal sa Blanár. „Bol to čisto politický krok,“ uviedol.

Na túto interpretáciu Blanára reagoval s údivom aj Kollár. „Buď nie je informovaný, alebo zavádza," pustil sa do Blanára Kollár, ktorý pripomenul, ako predsedovi Smeru Robertovi Ficovi eminentne záležalo na tom, aby sa zvolil práve Trnka.

„Spýtajte sa ho (Roberta Fica, pozn. red.), čo robil v tej vile, keď tam došiel Kočner v havajskej košeli spolu s Trnkom, bolo to u jedného vášho spolupracovníka," vraví Kollár a naznačuje, že Fico rokoval s Kočnerom o voľbe generálneho prokurátora pred tým, ako Dobroslavovi Trnkovi unikol post o jediný hlas. Kollár tak naznačuje, že o tom existujú aj nahrávky

„Sú z toho záznamy, keď to vyjde von, budete sa ešte veľmi potiť," povedal Kollár.

Trnku na konci roku 2010 za generálneho prokurátora navrhol Smer, v tajnej voľbe proti Jozefovi Čentéšovi mu vtedy chýbal v parlamente jediný hlas a premiérka Iveta Radičová hrozila demisiou ak Trnku zvolia.

Za generálneho prokurátora napokon parlament zvolil Jozefa Čentéša, no prezident Ivan Gašparovič ho odmietol vymenovať a šéfom prokuratúry sa za vlády Smeru potom stal Jaromír Čižnár.

Marian Kočner na nahrávke rozhovoru s Dobroslavom Trnkom hovoril, že za voľbu zaplatil milión eur a že milión zaplatil Jaroslav Haščák z Penty.

A potom potupa

V závere relácie sa diskutéri dostali aj k prioritám, kde Blanár opätovne sľubuje 13. dôchodok, rovnako ako v predchádzajúcich kampaniach. Došlo aj na Borisa Kollára, ktorého jednou z hlavných tém je výstavba nájomných bytov.

„Ja som sa začítal do toho vášho plánu,„ hovoril moderátor Kovačič zatiaľ pokojnému Kollárovi. „Vy píšete, že vychádzate zo štúdie Fridricha Eberta Stiftunga. Približne aká stará je táto štúdia?,“ pýta sa moderátor.

„Ja sa tu nehrám na polyhistora, ja som predseda. Neviem, aká je stará,„ vraví nervózne Kollár, na čo mu Kovačič pripomenie, že Fridrich Ebert je mŕtvy približne sto rokov a slovo Stiftung znamená v nemčine nadácia. „Mimochodom, sociálno-demokratická nadácia,“ zahanbuje Kollára moderátor a pokračuje.

„Pán Kollár, máte v skutočnosti predstavu, kto písal tú štúdiu?„ pokračuje Kovačič. „Mám predstavu, s kým som ja robil tento program,“ reaguje vyvedený z miery Kollár a tvrdí, že program písal so Štefanom Holým, deviatkou na kandidátke Sme rodina, bývalým advokátom a teraz aj tieňovým ministrom financií strany.

Vidím ju prvýkrát

„Viete, kto písal tú štúdiu?„ pýta sa vytrvalo Kovačič, na čo zmätený Kollár reaguje, že „neviem, kto písal tu štúdiu, veď ju vidím prvýkrát, neviem kto ju písal,“ opakuje sa, na čo mu skvelo pripravený Kovačič odpovedá: „Túto štúdiu, ktorú financovala nemecká nadácia Fridricha Eberta, písal pán Ftáčnik," ktorý, ako pripomenul, bol v minulosti primátorom v Bratislave, kde svoj mandát neobhájil a podporoval ho Smer-SD.

Kollár sa snaží naďalej brániť tým, že nie je expert a ani ekonóm, ale líder strany na čo ho Kovačič odzbrojí jednou vetou a tému uzavrie: „Toto sú prvé vety vo vašom programe."

Radšej voľby

Ak by po 29. februári bola možná jedine vláda Smeru a niekoľkých opozičných strán, až 49,8 percenta opýtaných by uprednostnilo radšej nové voľby. Ukázal to prieskum agentúry Focus pre TV Markíza.

Vládu Smeru s opozičnými stranami by v prípade volebného patu chcelo 33,1 percent opýtaných. Odpovedať nevedelo 17,1 percent.

Zaujímavé výsledky vyšli pri strane Smer. Vládu s opozičnými stranami by privítala väčšina voličov Smeru (91 percent voličov), a v prípade SNS takmer 44 percent voličov.

Pri zvyšných stranách prevládal názor, že lepšie by boli predčasné voľby o niekoľko mesiacov. To platí aj pre koaličný Most-Híd, ktorý sa ale v ostatných prieskumoch dostal pod hranicu zvoliteľnosti.

Nekompromisne

Zásadne proti vláde so Smerom sú voliči opozičnej SaS, kde sa za predčasné voľby v prípade patu vyjadrilo až 93,6 percenta respondentov. Podobne sú na tom voliči Za ľudí, PS/Spolu a OĽaNO, kde zdieľa takýto názor 80 až 90 percent opýtaných.

Agentúra Focus robila prieskum na vzorke 1013 opýtaných v dňoch od 15. do 22. januára.