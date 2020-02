2. február 2020 Eliška Šándorová Správy Zo Slovenska Matovič bude rečniť na mítingoch Kotlebu po boku Mazureka. Na pretrase aj štetky a IQ voličov ĽSNS

Andrej Danko nemá mentálnu výbavu a sympatizanti ĽSNS sú "magori s IQ šimpanza". Aj takéto slová padli v politickej relácii RTVS O 5 minút 12.

Zdroj: RTVS

Úvod nedeľnej relácie O 5 minút 12 na obrazovke verejnoprávnej RTVS nadväzoval na piatkové (31. januára) udalosti mítingu ĽSNS v Trnave, počas ktorého došlo ku konfliktu a zasahovať musela aj polícia. Proti Kotlebovcom prišlo protestovať približne tisíc občanov a niektorých cestou domov napadli prívrženci ĽSNS.

Po mítingu podal Pavel Sibyla z koalície Progresívne Slovensko (PS)/Spolu trestné oznámenie. Tvrdí, že ho spolu s kolegami napadla skupinka ľudí, ktorí boli účastníci mítingu a podľa PS/Spolu išlo o skutok motivovaný politickou nenávisťou.

Matovič na mítingoch ĽSNS?

Opoziční politici zo strán Za ľudí, PS/Spolu usporadúvajú popri zákonných a oficiálnych predvolebných mítingoch strany ĽSNS tzv. antimítingy proti podpore fašizmu. Predseda ĽSNS Marian Kotleba zodpovednosť za fyzické útoky účastníkov necíti. Vinu hádže na prítomnosť liberálov.

„Kým fanatici z PS/Spolu a od Kisku nechodili narúšať naše legálne ohlásené mítingy, nič sa nestalo. Naši sympatizanti žiadne násilie nevyvolávali, nebolo napätie,“ uviedol Marian Kotleba v relácii RTVS O 5 minút 12 s tým, že ak niekto príde na ich akcie vyvolať konflikty, za to ĽSNS nemôže. „Nebudú naši vlastní ľudia hádzať kamene do Milana Mazureka,“ povedal.

Líder strany OĽaNO Igor Matovič aktivity opozičných strán neocenil, práve naopak. Žiada Progresívne Slovensko (PS)/Spolu, Za ľudí a KDH, aby proti Kotlebovi nebojovali na uliciach.„Ja by som chcel naozaj vyzvať ľudí ako Kiska, Truban, Beblavý, aby sa stiahli, aby miesto toho, čo robia po tých námestiach, aby si robili vlastné mítingy a pozývali si voličov Kotlebu a zaujímali sa o ich problémy,“ uviedol.

O voličov treba podľa Matoviča bojovať programom, nie provokáciou na zhromaždeniach politických konkurentov. Sám sa Kotlebovi ponúkol, či môže rečniť na ich akciách.

„Dáte mi slovo a budeme môcť diskutovať s vašimi voličmi?,“ pýtal sa Matovič Kotlebu. Kotleba hodenú rukavicu od Matoviča prijal a „pozvánku“ mu pripomenul aj v závere relácie.

„My máme po každom mítingu diskusiu s ľuďmi, pokojne príďte a dajte otázku, dáme vám mikrofón, nemáme s tým žiadny problém…Máme míting, príďte. Môže prísť aj Truban a Kiska,“ dodal Kotleba.

IQ šimpanza

Témou relácie bola aj otázka, prečo má extrémistická strana taký úspech. Matovič za nárastom ich preferencií vidí zlyhanie súčasnej vlády a aj opozičných strán. Ku Kotlebovcom podľa neho odchádzajú najmä „zúfalí“ voliči, ktorí už neveria doterajším stranám. Ako však dodal, na mítingy extrémistov Kotlebovcov chodia podľa Matoviča normálni, poctiví a dobrí ľudia. Neodpustil si aj kritiku „nabúchaných a vyholených hláv v kanadách.“

„Ale máte tam magorov, IQ 40. A keď takýchto ľudí potom provokujete z druhej strany, IQ 40, IQ šimpanza potom zareaguje tak, že hodí kameň,“ vyhlásil Matovič. Kotlebovi sa „prirovnanie sympatizantov k opiciam“ viackrát v relácii nepáčilo.

Ak by týchto ľudí nik neprovokoval, neboli by ani kamene a nebol by ani piatkový incident, myslí si Matovič. Kotlebovci neuvažujú o zrušení svojich mítingov: „My určite nebudeme ustupovať skupinkám nafetovaných fanatikov, ktoré tam opozičné strany posielajú,“ povedal Kotleba s tým, že už pred pár týždňami upozornili ministerku vnútra Sakovú na to, že môže k incidentom prísť, lebo ich akcie narúšajú demonštranti. Tie sú naplánované aj počas februára.

Zahodený hlas

Na pretras prišli aj kandidáti ĽSNS, ktorí už stáli pred súdom za svoje výroky. Napríklad Milan Mazurek prišiel o mandát poslanca, keď mu senát Najvyššieho súdu potvrdil jeho vinu v kauze rasistických rečí o Rómoch v žilinskom Rádiu Frontinus. Stanislav Mizík, ktorý vo svojom statuse kritizoval židovský pôvod ľudí vyznamenaných Andrejom Kiskom, nebol odsúdený. Vraj, tento bývalý učiteľ, nevie narábať s počítačom.

Kotleba hovorí „iba“ o troch s problémovou minulosťou. O odsúdenom kandidátovi ĽSNS Andrejovi Medveckom, ktorý v minulosti zbil cudzinca z Dominikánskej republiky, povedal:„Priznal si vinu, ospravedlnil sa. Problém Slovenska nie je, keď sa dvaja chlapi pobijú v krčme. Problém je, keď strany vedú ľudia, ktorí sú obvinení z daňových podvodov,“ narážal Kotleba na lídra Za ľudí Andreja Kisku.

Ako ďalej dodal, ĽSNS sa nevzdala štátneho príspevku po tom, ako to navrhovala zákonom, aby ho strany nedostávali. „Dali sme návrh, všetci nás odmietli,“ hovorí Kotleba. Jednoznačnú odpoveď nedal ani k svojmu názoru na Slovenský štát a Jozefa Tisa: „Spravte historickú reláciu, niekoho pošleme.“ Strana podľa Kotlebu odsudzuje akúkoľvek genocídu.

Nájdu partnerov do vlády?

Igor Matovič Kotlebovi povedal, že s nimi nikto do vlády nepôjde, ani v opozícii s nimi opäť nikto nebude spolupracovať. Apeloval na voličov, že každý hlas hodený ĽSNS bude podľa Matoviča iba hlas hodený Smeru.

Kotleba odmietol aj možné tajné rokovania s Robertom Ficom. Pripomenul, že im je jedno, kto je predkladateľ zákonov, a podporovali aj tie opozičné, ak boli dobré.

„Nezverejnili ste ani jednu kauzu, ani na jedného zlodeja ste neukázali,“ vytkol mu Matovič.

Šéf Obyčajných ľudí priznal, že poslanci ĽSNS hlasovali aj za niektoré ich návrhy a on sám hlasoval aj za niektoré návrhy z dielne ĽSNS.

Štetky ma nekontaktujú

Témou relácie boli aj medializované informácie z aplikácie Threema, ktoré usvedčili predsedu parlamentu Andreja Danka z telefonátov s obvinenou Alenou Zsuzsovou. Matovičovci nevyzývali mesiac pred voľbami na odchod Andreja Danka z postu predsedu parlamentu preto, lebo "on na to nemá mentálnu výbavu, aby chlapsky sa postavil k tomu, že som ju poznal a potom ísť vypovedať na NAKA,“ povedal Matovič a odmietol, že by Zsuzsová v minulosti kontaktovala jeho.

„Neviem, asi sa ženám nepáčim, takéto štetky ma nekontaktujú,“ povedal Matovič. Podľa Kotlebu urobil Danko oveľa viac horších zlyhaní a vŕtať sa v jeho v osobnej komunikácií nie je už na mieste.

Viete abecedu?

Kotleba sa nechcel vyjadrovať ani k šekom so sumou 1488 eur, za ktoré je obžalovaný z extrémizmu. K súdu sa nechce vyjadrovať, lebo ešte nerozhodol a zvažuje prísnejšiu klasifkáciu trestného činu. Kotlebovi hrozí až 8 rokov väzenia, bez možnosti podmienky.

(Pozn. red.: Číslo 14 v sume 1488 podľa orgánov činných v trestnom konaní predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“, v preklade „Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí“, ktorej autorom je americký rasista David Lane. Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.)

„Pre nás to boli šeky, ktoré sme dali rodine, na ktoré sa štát vykašľal,“ hovorí Kotleba. Matovič sa na to vrátil do školských lavíc, a na prstoch mu menoval abecedu a to, ktoré písmeno je ôsme v poradí. Podľa bývalého učiteľa Kotlebu písmeno „H“ nie je ôsme v poradí v abecede.