Kto to ZLE pochopil? Doležal reaguje na otvorenie Kollárovho lyžiarskeho strediska

Veľkolepé otvorenie lyžiarskej sezóny v stredisku patriacemu predsedovi parlamentu strhlo nie snehovú, ale mediálnu lavínu.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) ešte v priebehu štvrtka na sociálnej sieti informoval, že lyžiarska sezóna do konca roka nebude.

Eviduje totiž jasnú a čerstvú informáciu z konzília odborníkov, že na piatkovom (4. 12.) zasadnutí pandemickej komisie odporučí sprísniť opatrenia – vrátane uzatvorenia zimných lyžiarskych stredísk.

Lyžiarske stredisko na Donovaloch, ktorého majiteľom je predseda parlamentu a šéf strany Sme rodina Boris Kollár, len pár hodín po tomto oznámení ministra začalo cez sociálnu sieť pozývať ľudí na „veľkolepé“ otvorenie lyžiarskej sezóny.

Lyžiarska sezóna je témou naprieč celou Európou. Čakalo sa i na usmernenie Európskej únie. Aj preto lyžiarske strediská vyčkávali, čo prijme slovenská vláda.

Kollárove Donovaly

Po zverejnení informácie, že lyžiarska sezóna do konca roka teda nebude, s vyjadrením samotného ministra, sa strhla nie snehová, ale mediálna lavína.

„Túto zásadnú správu sme sa dnes dozvedeli len tak mimochodom z úst ministra dopravy. V prvej chvíli som nenašiel žiadne slušné slová, ako toto rozhodnutie okomentovať. Vláda tak pochovala stovky majiteľov malých penziónov, prevádzkovateľov služieb a drobných živnostníkov na Liptove a pod Tatrami,“ napísal na sociálnej sieti poslanec NR SR a primátor Liptovského Mikuláša (Hlas – sociálna demokracia) Ján Blcháč.

Vo štvrtok večer si médiá všimli, že lyžiarske stredisko PARK SNOW DONOVALY Borisa Kollára ľudí na sociálnej sieti pozýva na piatkové otvorenie aj napriek spomínanému vyhláseniu ministra dopravy a cestovného ruchu Andreja Doležala, ktorý je nominantom Sme rodina.

„Po tom, čo sa včera Igor Matovič doslova vysmial všetkým rodičom do tváre a rozhodol, že v pilotnom projekte otvorí školu pre svoje dcéry, dostali dnes občania ďalšiu facku od Borisa Kollára. Jeho lyžiarske stredisko na sociálnych sieťach veselo oznamuje otvorenie lyžiarskej sezóny, a to aj napriek tomu, že dnes jeho minister dopravy povedal, že s tým konzílium odborníkov nesúhlasí,“ napísal na sociálnej sieti exminister zdravotníctva Tomáš Drucker (Dobrá voľba).

Môžu, ale…

Lyžiarske stredisko na Donovaloch otvorilo v piatok lyžiarsku sezónu. Lyžuje sa zatiaľ v časti Záhradište a v prevádzke je aj večerné lyžovanie. Informovalo o tom stredisko na sociálnej sieti. Zároveň zdôraznilo, že za aktuálne platnej legislatívy môže byť otvorené.

K dispozícii sú zjazdovky pri Lomenej pome a pri vleku P2 v celkovej dĺžke 1,2 kilometra. „Prosíme návštevníkov, aby striktne dodržiavali všetky protipandemické opatrenia, teda odstupy minimálne dva metre v koridoroch pred turniketmi, pokladňami, prípadne inde, mali vhodným a dostatočným spôsobom prekrytú tvár a dodržiavali prísnu hygienu rúk,“ upozorňuje stredisko.

Kollár pre Denník E hovorí, že na otvorení Donovál nie je nič arogantné. „Dnes nie je žiadny zákaz otvoriť lyžiarske stredisko. Pokiaľ štátna autorita niečo obmedzí, vtedy zatvoríme,“ uviedol predseda parlamentu pre Denník E.

„Ako každý rok, tak aj teraz otvárame medzi prvými na Slovensku. Stredisko sa pripravuje na sezónu niekoľko mesiacov, otvorili sme, ako sme plánovali. Nasnežili, podmienky sú veľmi dobré, momentálne sneží. Máme tu okolo stovky lyžiarov. Zatiaľ neexistuje usmernenie, prípadne vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá by prevádzku zimného strediska zakazovala,“ konštatoval šéf Parku Snow Donovaly Branislav Veľký s tým, že ak by bola a vošla do platnosti, budú to samozrejme rešpektovať.

Zle sme to pochopili

Po tom, čo takmer všetky veľké médiá zverejnili informáciu o tom, že lyžiarske stredisko predsedu parlamentu organizuje štart lyžiarskej sezóny a pozýva tam ľudí, zareagoval aj samotný minister Doležal. Záver? Médiá to zle interpretovali.

„Objavili sa medializované informácie, interpretujú situáciu trochu skreslene,“ podotkol minister na margo kritiky, že na Donovaloch sa lyžuje napriek tomu, že on sám ohlásil zatváranie lyžiarskych stredísk.

„Je to veľmi zle interpretované,“ upozornil Doležal s tým, že všetky lyžiarske strediská, ktoré dnes majú na to podmienky, môžu byť stále otvorené.

„Ministerstvo dopravy a výstavby nevie regulovať, otvárať alebo zatvárať strediská. Otvorili Donovaly, ak by mohla, môže otvoriť aj Jasná alebo Lomnica, to je v tejto chvíli úplne jedno,“ zdôraznil Doležal.

Čo nie je zakázané, je dovolené

„Hoci sa na lyžiarsku sezónu 2020/2021 intenzívne pripravujeme, otvoriť ju pre lyžiarov bude možné podľa vývoja pandemickej situácie a aktuálnych snehových podmienok. Zásadným bude súhlasné stanovisko odborných orgánov – Pandemickej komisie vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR,“ píše na svojej stránke lyžiarske centrum Jasná.

Marketingový manažér strediska na Donovaloch Miroslav Dobrota pre portál Pluska.sk priznal, že v piatok otvorili a doobeda prišla stovka návštevníkov.

Ako dodal, momentálne neporušujú žiadne predpisy a riadia sa aktuálne platnou legislatívou, „Áno, naše stredisko zostane v prevádzke, pokiaľ nenadobudnú právoplatnosť nové nariadenia a opatrenia, ktoré budú záväzné pre lyžiarske strediská na Slovensku,“ uviedol Miroslav Dobrota z Park Snow Donovaly.

„Momentálne neexistujú žiadne obmedzenia alebo nariadenia, ktoré by obmedzovali prevádzku lyžiarskych stredísk,“ zopakoval Doležal s tým, že jediný, kto to dokáže obmedziť, je hlavný hygienik.

Cieľom rezortu dopravy je podľa jeho slov nechať otvorené strediská, ale za sprísnených podmienok.

„Aby tam bol organizovaný poriadok a nie neorganizovaný chaos. My dávame jasné pravidlá, je to postavené na testovaní, nosení rúšok, dodržiavaní odstupov, zatvorených reštauráciách, a tak ďalej,“ uzavrel Doležal.

Jasné pravidlá, ktoré minister spomína, ale, žiaľ, jasné viacerým nie sú.

