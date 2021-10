Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Kto ukradol Ficove údaje a cestoval ako ON? Táto všivavá vláda ma ŠIKANUJE!, zúri „Vláda Slovenskej republiky na čele s neborákom Hegerom sa neštíti ničoho,“ uviedol Robert Fico na dnešnej tlačovej konferencii k téme aktuálneho politického diania. 19. október 2021 red . Politika

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Predseda Smeru-SD Robert Fico sa na dnešnej tlačovej konferencii posťažoval na šikanu štátu voči jeho osobe. „Všivavá vláda“ podľa jeho slov spustila proces falšovania dokladu o tom, že mal prekročiť v určitý deň hranice krajiny a pri návrate na územie Slovenska mal vo formulári eHranica uviesť, že je plne zaočkovaný.

Útok na Fica

Poslanec tvrdí, že formulár niekto vyplnil v jeho mene a falošne uviedol, že je plne zaočkovaný. „Nie som zaočkovaný a nepôjdem sa dať zaočkovať,“ povedal predseda Smeru.

K prekročeniu hraníc malo dôjsť 31. júla, Fico však tvrdí, že hranicu neprekročil a formulár nevyplnil. „Ten, kto v mojom mene zadal so systému formulár eHranica, mal k dispozícii moje rodné číslo a ďalšie osobné údaje, ktoré boli hrubým spôsobom zneužité,“ povedal.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) mu údajne potvrdilo, že išlo o hekerský útok. Fico to vníma ako útok na jeho osobu a tvrdí, že ho takto štát chce šikanovať a prenasleduje opozíciu. „Toto nie je malý incident, je to evidentne politický útok. Zaujíma ma, či sa takto nefalšujú všetky čísla a štatistiky,“ do­dal.

Robia zo mňa zločinca!

„Kým jeden úrad hovorí, že je to hekerský útok a je to sfalšované, na základe tohto sfalšovaného dokladu Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave ma otravuje už druhý alebo tretíkrát a žiadajú odo mňa, aby som im predložil tento doklad, lebo v opačnom prípade ma budú považovať za zločinca, ktorého treba zatvoriť, lebo som klamal. Tak mi teraz povedzte, ak si toto dovolia tí špinavci v prípade politického lídra, sfalšujú vám doklad, hodia ho do verejného kruhu, a potom vás atakujú a dávajú to samozrejme politikom… Vláda musí strpieť, že nemám záujem dať sa zaočkovať ale nebude falšovať doklady a robiť zo mňa klamára,“ rozohnil sa Fico.

„Vláda Slovenskej republiky na čele s neborákom Hegerom sa neštíti ničoho,“ uzavrel Fico.

Petičné otázky k referendu

Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico chce, aby petičné otázky vedúce k referendu predložili prezidentke Zuzane Čaputovej viacerí poslanci parlamentu, nielen jeho strana.

„Tento týždeň budú doručené prezidentke dve otázky, ktoré sa týkajú petičnej akcie na vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách. Nebudeme ich prezidentke dávať ako politická strana,“ skonštatoval Fico.

Plánuje ich síce vo štvrtok (21. 10.) dať schváliť predsedníctvu Smeru-SD, no privítal by, keby sa pod podanie pre prezidentku podpísalo 25 až 30 poslancov.

Fico už dávnejšie avizoval, že chce Čaputovej predložiť dve referendové otázky, aby sa vyjadrila, či sa obráti na Ústavný súd (ÚS) alebo bude môcť Smer-SD začať petičnú akciu.

Cieľ: Povaliť túto vládu

Fico tiež hovoril o tom, že jeho strana má jasný cieľ „povaliť“ túto vládu, dostať sa k predčasným voľbám, vyhrať ich a zostaviť novú, stabilnú vládu. „Vyzývam každého, najmä tých, ktorí sedia v opozícii, aby sa pridali k týmto cieľom,“ povedal.

Šéf Smeru-SD tiež vyzval ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), aby okamžite vrátil vyšetrovateľku Dianu Santusovú na Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) a aby sa stala šéfkou tímu, ktorý „bude pokračovať vo vyšetrovaní závažných trestných činov, ktoré konajú vyšetrovatelia v rámci NAKA“.

„Pani Santusová absolvovala detektor lži, ktorým prešla. Preukázalo sa, že hovorila pravdu,“ povedal Fico.

Zdroj: Dnes24.sk