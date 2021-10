11 Galéria Zdroj: TASR/Ján Krošlák NAKLADAČKA z koalície: Fico ako DOKTOR SMRŤ veselo premoruje Rimavskú Sobotu! Predstavitelia koalície kritizujú opozičný Smer-SD v súvislosti s nedeľným protestom v Rimavskej Sobote. 17. október 2021 Politika

17. október 2021 Politika NAKLADAČKA z koalície: Fico ako DOKTOR SMRŤ veselo premoruje Rimavskú Sobotu! Predstavitelia koalície kritizujú opozičný Smer-SD v súvislosti s nedeľným protestom v Rimavskej Sobote.

Vicepremiérka a líderka Za ľudí Veronika Remišová pritom poukázala na pandemickú situáciu a riziko nákazy. Kritiku vyjadrili na sociálnej sieti aj ďalší predstavitelia koalície, napríklad predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa či poslanec Andrej Stančík (obaja OĽANO). Naopak, mimoparlamentná SNS protest podporila.

Expremiéri, ktorí škodia

„Robert Fico, keď mu ide o prežitie, neváha podnecovať nenávisť a ohrozovať svojich vlastných voličov,“ vyhlásila Remišová s tým, že ich zvoláva na hromadné akcie, bez rúšok, pričom práve pri delta variante nového koronavírusu je to veľké riziko.

Vicepremiérka tvrdí, že expremiéri Fico a Peter Pellegrini robia všetko preto, aby tretia vlna pandémie dopadla zle.

„Nikde vo svete tak dvaja bývalí premiéri neškodia svojej vlastnej krajine ako práve Fico a Pellegrini. Nič konštruktívne robiť nevedia, len vyvolávať zmätok, nenávisť a rozkol. Nedovoľme návrat politikov, ktorým nejde o Slovensko, ale len o seba!“ uzavrela.

Doktor smrť

Stančík označil Fica za „doktora smrť“, pretože „veselo premoruje Rimavskú sobotu“ a svojich voličov vystavuje riziku po tom, čo „torpédoval očkovanie“.

Podotkol, že človek, ktorý 12 rokov rozkrádal krajinu a „nosí hodinky, ktoré si bežný účastník protestu nedokáže dovoliť ani za ročný plat“, je dnes lídrom protestu proti chudobe.

Tvrdí pritom, že za vlád Smeru-SD zbohatli len „ich ľudia“. Vo volaní po predčasných voľbách vidí Stančík snahu, čím skôr sa dostať opäť k moci, kšeftom, aby mohli „oslobodiť svojich kamošov“.

Podpora SNS

Mimoparlamentná SNS to vidí inak a kritiku adresovala súčasnej vládnej koalícii. „Sme radi, že sme sa stretli v Rimavskej Sobote, aby sme ľudom ukázali, že len spoluprácou môžeme nahradiť amatérov, ktorí riadia tento štát. Stali sme sa obeťou štvavej kampane. Dnes majú strach z toho, že by prišla vláda, ktorá by zdvíhala dôchodky, minimálnu mzdu a znižovala ceny energií,“ skonštatoval šéf SNS Andrej Danko.

Nedeľný protest v Rimavskej Sobote prišlo podľa slov strany Smer-SD podporiť okolo 3000 ľudí. Na „Čapicovom proteste“ vystúpili viacerí predstavitelia strany, hovorili najmä o zvyšovaní cien energií, deštrukcii sociálneho i právneho štátu a o potrebe predčasných volieb.

Fico zároveň predstavil verejnosti referendové otázky, s ktorými sa v najbližších dňoch obráti na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Vyzval ju, aby sa s nimi neobracala na Ústavný súd SR, ale aby vyhlásila referendum o predčasných parlamentných voľbách.

