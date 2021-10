Zdroj: TASR/Branislav Račko , TASR/Jaroslav Novák Mikulec reaguje na TRAGÉDA Uhríka: Zapísať si pohlavie X do dokladov? Tu je pravda! Predseda hnutia Republika Milan Uhrík pred pár dňami šíril cez video, že už aj na Slovensku máme tzv. pohlavie X. Minister vnútra reaguje! 19. október 2021 ELA Rôzne

Mikulec reaguje na TRAGÉDA Uhríka: Zapísať si pohlavie X do dokladov? Tu je pravda! Predseda hnutia Republika Milan Uhrík pred pár dňami šíril cez video, že už aj na Slovensku máme tzv. pohlavie X. Minister vnútra reaguje!

Milan Uhrík, predseda hnutia Republika, zverejnil pred pár dňami na svojom Facebooku správu, že do našich dokladov je možné uviesť tzv. tretie pohlavie, ktoré má označenie X.

“Takéto niečo považuje hnutie za absolútne neakceptovateľné a žiada ministra vnútra Mikulca a akože konzervatívneho premiéra Hegera o vysvetlenie: Prečo sa na slovenských dokladoch používa X-té pohlavie?! Samozrejme ich verejne žiadame aj o okamžitú nápravu a zastavenie tejto bláznivej praxe. Pre porovnanie, Poľsko toto uvádzanie 3. pohlavia na doklady rezolútne odmietlo,“ uzatvára Uhrík.

Oficiálne máme tri rody?

Podľa Uhríka schválila EÚ pred dvomi rokmi nariadenie o pravidlách pre vydávanie občianskych preukazov. Členské štáty dostali možnosť rozhodnúť sa, či na občianske preukazy budú uvádzať aj rod osoby. A ak sa rozhodnú uvádzať rod osoby na občianskom, tak by mali použiť špecifikáciu 3 rodov – muž, žena a rod X.

„Ministerstvo vnútra nám potvrdilo, že tretie pohlavie (tzv. pohlavie X) je oficiálne používané už aj na Slovensku,“ informoval verejnosť cez sociálne siete europoslanec Uhrík.

„Tragéd UHRÍK alebo obmedzené mentálne kapacity europoslanca.“ Tak nazval svoj dnešný status minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO), ktorý odmietol uvedené tvrdenia europoslanca a považuje ich za šírenie klamstiev.

„Zapísať do dokladu pohlavie X na základe svojvoľného rozhodnutia dospelého občana evidovaného ako muž alebo žena, nie je možné. Na Slovensku zatiaľ nie je prijatá legislatíva na určenie iného pohlavia ako mužského alebo ženského,“ vysvetlil Mikulec.

Ako uviedol, slovenský právny a spoločenský poriadok špecifikuje dva druhy pohlavia (mužské a ženské), a to na základe identifikovateľného súboru znakov.

V prípade, že sa nedá ihneď po pôrode medicínsky určiť pohlavie dieťaťa, matriky nezapíšu do informačného systému dieťa okamžite, ale vyčkajú na lekársky posudok.

„Trvá to pár dní, matrika však do rodného listu a následne do informačného systému zapíše mužské alebo ženské pohlavie dieťaťa na základe lekárskeho posudku,“ doplnil minister.

