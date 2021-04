Zdroj: TASR/František Iván Ktoré prevádzky od pondelka ešte NEOTVORIA? + Detaily k obchodom a seniorským hodinám Naďalej zostávajú zatvorené prírodné a umelé kúpaliská, prevádzky poskytujúce wellness či fitnescentrá. 17. apríl 2021 Zo Slovenska

17. apríl 2021 Zo Slovenska Ktoré prevádzky od pondelka ešte NEOTVORIA? + Detaily k obchodom a seniorským hodinám Naďalej zostávajú zatvorené prírodné a umelé kúpaliská, prevádzky poskytujúce wellness či fitnescentrá.

Zatvorené ešte ostávajú prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá upravuje režim prevádzok a organizáciu hromadných podujatí od 19. apríla.

Obchodné domy a seniorské hodiny

Obchodné domy musia zabezpečiť uzavretie sedacích sekcií a detských kútikov.

„Cieľom tohto kroku je, aby sa ľudia v priestoroch obchodných domov nezdržiavali nad rámec času nevyhnutného na nákup,“ uviedla pre TASR hovorkyňa ÚVZ Daša Račková. Prevádzky verejného stravovania môžu vydávať jedlá so sebou alebo formou donáškovej služby.

Hygienici upozorňujú, že maximálny počet zákazníkov v prevádzke je jedna osoba na 15 štvorcových metrov z plochy určenej pre zákazníkov.

„Ak plocha určená pre zákazníkov nedosahuje 15 štvorcových metrov, môže byť v prevádzke naraz len jeden zákazník,“ podotkla s tým, že v platnosti zostávajú aj vyhradené nákupné hodiny pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých so sprievodom. A to od 9.00 do 11.00 h.

Od pondelka sa umožní návšteva maloobchodných predajní a prevádzok. Vyžadovať sa bude negatívny test.

Starostlivosť o telo

Zariadenia prevádzok starostlivosti o ľudské telo budú musieť po každom zákazníkovi dezinfikovať pracovné miesto. Majú tomu prispôsobiť aj časový harmonogram prevádzky.

„Toalety budú musieť byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,“ spresnila. Na čas nevyhnutný na úpravy v tvárovej časti si v týchto prevádzkach bude môcť zákazník dočasne zložiť respirátor.

Múzeá, galérie a výstavné siene môžu organizovať výlučne individuálne prehliadky. Hromadné podujatia sa povoľujú do šiestich osôb.

Kostoly a podujatia

V prípade bohoslužieb, obradov krstu, cirkevných i civilných obradov sobáša a pohrebu nesmie počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 štvorcových metrov z plochy priestoru určeného pre návštevníkov.

„Ak táto plocha nedosahuje 90 štvorcových metrov, môže sa tu nachádzať najviac šesť návštevníkov,“ doplnila s tým, že do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do desiatich rokov v sprievode dospelej osoby.

V prípade športových podujatí sa po novom do limitu počtu osôb nezapočítava jeden tréner.

Bez plavární

Podľa prezidenta Slovenskej plaveckej federácie (SPF) Ivana Šuleka sa bazény neotvoria ani 19. apríla. Práve vtedy síce vstúpia do platnosti opatrenia povoľujúce 6 osôb na športovisku, no pre prevádzkovateľov bazénov je to nedostatočné číslo. „Za týchto okolností totiž žiadny bazén neotvorí svoju prevádzku,“ povedal Ivan Šulek.

Podľa prezidenta SPF je číslo 6 príliš nízke na to, aby sa prevádzkovateľom bazénov, resp. plavární oplatilo otvoriť.

„Číslo šesť je pre nás rovnaké ako nula. Väčšina z bazénov je totiž prevádzkovaná mestami a mestá by v prípade ich otvorení nehospodárne zaobchádzali s majetkom daňových poplatníkov. Som preto presvedčený, že v pondelok 19. apríla sa neotvorí žiadny bazén,“ povedal Šulek.

Nikto s nimi nekomunikoval

Vyhovujúcim riešením by podľa neho mohol byť podobný model ako v prípade obchodov a služieb, v ktorých bude môcť byť 1 osoba na 15 metrov štvorcových.

„Už niekoľkokrát sme žiadali pandemickú komisiu aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR), aby sme fungovali na rovnakom princípe ako obchody. To znamená mať jedného človeka na 15 metrov štvorcových, čo je pre bazény bežný pomer. Slovenské bazény sú už aj pri plnej prevádzke stratové, preto je naivné myslieť si, že niekto otvorí na tretinovú alebo desatinovú kapacitu,“ povedal Šulek.

Podľa prezidenta SPF je tvrdenie, že sa od nasledujúceho pondelka otvoria bazény, zavádzajúce.

„Žiaľ, nikto s nami o tomto uvoľnení opatrení nekomunikoval. MŠVVaŠ SR nás oslovilo, aby sme pomohli vytvoriť Covid automat pre šport. Navrhol som počty pre uvoľňovanie v jednotlivých fázach. V bordovej fáze by to bola 30-percentná kapacita prevádzky. V červenej by to už bolo 50-percent. Myslím si, že sú to rozumné čísla, ktoré sa po prepočte približujú k tým 15 metrom štvorcovým na jednu osobu. Konečný výstup je však iný, navyše zavádzajúci. Vyjadrenie, že od pondelka môžu ísť do bazéna ľudia do počtu 6 osôb a neoveriť si, či je to realizovateľné, je zavádzanie verejnosti,“ zdôraznil Šulek.

