KURIOZITA DŇA: Babička oslávila 102. narodeniny ZOSKOKOM padákom! VIDEO

Manette Baillie si v nedeľu užila skok padákom. Na tom by nemuselo byť nič nezvyčajné, keby nemala 102 rokov a nestala sa tak najstaršou „parašutistkou“ v celej Británii.

Všetko sa odohralo na letisku Beccles a babička, ktorá takto oslávila svoje narodeniny, sa zniesla spolu s inštruktorom na padáku z výšky dvoch kilometrov.

„Bolo to trochu strašidelné. Musím priznať, že som veľmi pevne zatvorila oči. Chcem len odkázať, že aby aj ľudia, ktorí sa blížia k veku 80 a 90 rokov nič nevzdávali a pokračovali,“ povedala čiperná babička.

Ako informuje BBC, žena sa už v minulosti postarala o rozruch, keď na svoje sté narodeniny jazdila na okruhu vo Ferrari rýchlosťou viac ako 200 km/h.

Starenka priznala, že netuší, odkiaľ pramení jej neutíchajúca túžba po vzrušení. „Mám veľké šťastie, že som fit a v pohode. Iní ľudia v tomto veku sú zmrzačení a poznačení artritídou, ja nie,“ dodala.

Manette sa pre skok rozhodla hneď po tom, ako sa dopočula, že ho absolvoval 85-ročný otec jej kamaráta: „Keď to dokáže 85-ročný muž, dokážem to aj ja.“

A nebol to len rozmar. Babička priznala, že celú akciu robila pre charitu. Zároveň však dodala, že toto bolo jej posledné bláznovstvo, vďaka ktorému sa pokúsila vyzbierať peniaze na dobročinnosť. „Budem sa venovať pleteniu,“ dodala.

