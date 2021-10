KURIOZITA DŇA: Jeleň behal dva roky s pneumatikou na krku. Konečne ho oslobodili

Kuriózny prípad riešili ochrancovia prírody v americkom Colorade. Vyslobodili jeleňa, ktorý mal dva roky na krku pneumatiku.

Informoval o tom spravodajský portál RTVS. Štvorročného samca sa podarilo záťaže zbaviť na štvrtý pokus po tom, čo mu podali upokojujúce látky.

Ako uvádza RTVS, pôvodným plánom bolo pneumatiku prerezať, keďže ale mala oceľovú pätku, nepodarilo sa to. Pracovníci preto museli jeleňovi odstrániť parožie a pneumatiku pretiahli cez hlavu.

Po prvýkrát jeleňa s pneumatikou spozorovali v júli 2019. Postupom času sa do pneumatiky dostala hlina a ihličie a jeleň musel nosiť takmer 16 kilogramov váhy navyše.

Here is some video of this bull elk over the past two years. pic.twitter.com/R6t9nNPOyb