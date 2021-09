Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa KURIOZITA DŇA: Kravy naučili močiť do špeciálnej TOALETY! Ak trafia, dostanú odmenu Nemeckým a novozélandským vedcom sa podarilo naučiť kravy močiť do špeciálnej toalety v snahe zamedziť kontaminácii vody a znížiť emisie skleníkových plynov. 14. september 2021 Zo zahraničia

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Ako uvádza agentúra DPA, kravský moč má vysoký obsah dusíka, takže ak by kravy aspoň občas močili do špeciálnej toalety, dusík by sa v nej mohol zachytiť a spracovať skôr, ako znečistí podzemnú vodu alebo sa zmení na plynný oxid dusný.

Vytrénované teliatka

Výskumníci Lindsay Matthews and Douglas Elliffe z Aucklandskej univerzity sa takýmto spôsobom pokúšali „vytrénovať“ 16 teliat na farme prevádzkovanej Výskumným inštitútom biológie hospodárskych zvierat v Nemecku.

Dvojici sa spoločne s ich nemeckými kolegami podarilo preukázať, že väčšinu teliat je možné naučiť, aby udržali moč.

Odmena jedlom

Ak kravy močili na nesprávnom mieste, ich obojky zavibrovali. Naopak, keď sa im podarilo vymočiť do špeciálnej toalety, odmenili ich jedlom. Ako uvádza DPA, toaleta mala jasne zelenú farbu, aby ju bolo možné ľahšie odlíšiť.

„Takto niektorí ľudia učia svoje deti používať toaletu – dávajú ich sedieť na záchod, počkajú, kým sa vymočia, a potom ich odmenia. Ukazuje sa, že to takto funguje aj s teľatami,“ povedal Matthews.

Po 15 dňoch tri štvrtiny teliat močili v 75-percentách prípadov do špeciálnej toalety. „Ak by sa nám takto podarilo zachytiť močenie v 10 až 20-percentách prípadov, stačilo by to na výrazné zníženie emisií skleníkových plynov a lúhovania dusičnanov do podzemných vôd,“ uviedol Elliffe.

Zdroj: TASR