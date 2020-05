21. máj 2020 ELA Rôzne KURIOZITA DŇA: Náš čitateľ mal vzácneho hosťa, OBOR medzi motýľmi priletel na pivečko!

"Je to veľká vzácnosť a pekný zážitok, vidieť niečo také na vlastné oči," napísal do redakcie náš čitateľ. Čím ho potešila "nepozvaná" návšteva z ríše motýľov?

Volajú ho obor medzi motýľmi. Je to krásny a najväčší európsky motýľ – Okáň hruškový. Rozpätie krídel dosahuje až 15 cm. Keďže lieta v noci a je skutočne veľký, ľudia si ho často mýlia s netopierom. Vidieť ho je pomerne vzácne. A o tento krátky okamih zo vzácnej návštevy sa s nami podelil náš čitateľ, ktorý si hosťa stihol odfotiť.

„Máme chatu Riška v záhradkárskej osade Podhradie, ktorá sa nachádza nad cestou na Čachtický hrad. Priamo do chaty nám priletel veľmi vzácny a zriedka viditeľný motýľ Okáň hruškový. Toto všetko ma uistilo v tom, čo som už vedel: že čachtická príroda je nielen prekrásna a jedinečná, ale aj plná vzácnych a výnimočných živočíchov, za ktorými sa oplatí do Čachtíc vycestovať. Je to veľká vzácnosť a pekný zážitok, vidieť niečo také na vlastné oči,“ napísal nám čitateľ Zdeněk Šustr.

Blízky kontakt v podobe návštev z ríše zvierat nie je jeho jediný. Ako opisuje, v končinách Čachtíc o dotyk s prírodou rozhodne núdza nie je a Zdeněk nemusí ísť ani do Zoo.

„Mali sme tu na návšteve už aj srnky, líšky, kunu, nádherne sfarbené jašterice, rôzne hady či mačky. Jedna sa u nás aj udomácnila a voláme ju Micka. Ale tak krásneho a veľkého motýľa som videl po prvýkrát v živote,“ hovorí o zážitku.

Okáň hruškový je zákonom chránený. Krídla ma hnedé zo žltou obrubou, vynikajú na nich veľké oká. Má typické veľké hrebeňovité tykadlá. Má veľký význam ako opeľovač rastlín.

Na krídlách má „očné“ škvrny, ktoré využíva ako obranu pred nepriateľom, pretože tieto škvrny sa podobajú na oči sovy, jastraba alebo mačky.

A ako dlho sa motýlí návštevník pri plechovke pivka zdržal? „Mohlo to byť okolo minúty. Možno by sa zdržal aj dlhšie, ale otvorili sme všetky okná a akonáhle zacítil prúdiaci vzduch, tak odletel späť do prírody,“ hovorí Zdeněk.

Pozrite si fotografie, ako motýľ stihol zapózovať predtým, než odletel.