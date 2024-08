KURIOZITA DŇA: Pár sa oddával INTÍMNOSTIAM v aute, zavadili o radiacu páku a skončili v rieke

V stredu krátko pred úsvitom došlo vo Filadelfii k nepríjemnému incidentu. Ako na základe správy NBC 10 informuje server novinky.cz, sexuálne radovánky muža a ženy sa takmer skončili tragédiou.

Dvojica sa intímnostiam oddávala vo Fairmount Parku neďaleko rieky Schuylkill.

Keď sa dvojici podarilo neopatrne zavadiť o radiacu páku, auto sa dalo do pohybu a snehobiely Range Rover sa prevrátil do rieky.

Hoci sa auto začalo potápať, ešte než kleslo na dno sa „hrdličkám“ podarilo vyskočiť a vyviazli úplne bez zranení.

Auto musel z rieky dostať žeriav. Polícia ich neobvinila, no okrem zničeného auta budú musieť uhradiť náklady na jeho vylovenie z dna rieky.

Okamžite sa strhla vlna pobavených reakcií. „Likvidátor poisťovne sa musel váľať smiechom,“ napísal jeden z komentujúcich. „Myslel som si, že akú veľkú škodu som kedysi utrpel, keď moja žena prekopla pätou rádio v aute. Doba sa zmenila,“ dodal ďalší.

HAPPENING NOW: Crews pull a Range Rover from the Schuylkill River. Police tell me a couple was being intimate inside the car early this morning when they accidentally shifted the car into drive, causing it to roll into the river. @phl17 pic.twitter.com/Kh6YDyYiZ8