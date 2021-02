11. február 2021 Zo Slovenska KURIOZITA DŇA: Slováci vyšli do ulíc netradične! Miesto topánok vytiahli bežky

Dobrý nápad! Šantenie Perinbaby využívajú športuchtiví nadšenci v Drážďanoch, v Prahe, ale aj v Prešove. Priamo na sídlisku bežkovali.

Prešovčania sa dočkali poriadnej nádielky snehu! Využili to aj dvaja nadšenci na Sekčove, ktorí neváhali vytiahnuť svoje bežky a strihnúť si to aj cez priechod pre chodcov.

Drážďany, Praha, Prešov

Šantenie Perinbaby zasypalo Európu, a to prináša aj vtipné a bizarné situácie. Ľudia sa bežkujú po Karlovom moste v Prahe či v uliciach Drážďan. A nezaostal ani Prešov na sídlisku Sekčov. Zachytáva to video pohotového autora Mariána Krejnusa.

„Išiel som okolo a zbadal som na chodníku pani na bežkách. Nedalo mi to, chcel som to na kamere doma ukázať rodine. Zastala na križovatke, v tom som si všimol aj oprotiidúceho bežkára. V strede štvorprúdovej cesty sa míňali. Prehodili pár slov a pokračovali cestou. Cesty boli po snežení vhodnejšie na takýto typ presunu ako na cestu autom. Človeka to pobaví a rozosmeje v tejto zvláštnej dobe,“ uviedol pre Dnes24 Marián.

Kuriozitu si môžete pozrieť už sami v priloženom videu, vo fotogalérii nájdete zábery z bežkovania v zahraničí.

