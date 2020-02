20. február 2020 Rôzne KURIOZITA DŇA: Šteniatko má nezvyčajného kamaráta. Jeden nemôže chodiť, druhý lietať

Takéto priateľstvo sa len tak nevidí! Šteniatko si padlo do oka so zvieratkom, ktoré by sa mu v prírode vyhýbalo oblúkom.

Zdroj: YouTube.com

Priateľstvo čivavky Lundy a holuba Hermana dojíma k slzám. Obom v živote chýba to, čo je pre nich najzásadnejšie. Šteniatko Lundy nemôže veselo pobehovať a robiť neplechu, pretože ho neposlúchajú labky. Holub Herman zase nemôže lietať. Práve hendikep zvieratiek je tým, čo týchto dvoch spojilo.

Nerozluční kamaráti

Nezvyčajné priateľstvo sa zrodilo v zariadení pre zvieratá Mia Foundation v New Yorku, ktoré sa stalo domovom pre zvieratká s rôznymi znevýhodneniami. Zariadenie pred mesiacom prijalo dvojmesačnú čivavku, ktorá pre poškodenie miechy nemôže chodiť.

Zakladateľka a majiteľka nadácie Sue Rogers tvrdí, že to pre ňu nie je nič neobvyklé. Neustále prijíma poranené zvieratá a zvieratá s vrodenými chybami. „Naším hlavným cieľom je prijímať zvieratká s vrodenými chybami. Ľudia nám ale niekedy prinášajú aj zranené vtáky a veveričky,“ povedala Sue pre portál boredpanda. A tak sa kedysi dostal do zariadenia aj holub Herman.

Čivavka si s holubom ihneď padla do oka. Od Hermana sa jej dostalo vrelého privítania.

Ako sa mohli títo dvaja stretnúť, keď jeden nevie lietať a druhý chodiť? Podľa Sue sa kamaráti prvýkrát stretli, keď postavila Hermana na posteľ pre psíka, kým sa starala o Lundy. "Rozhodla som sa opatrne vložiť Lundy do postielky k Hermanovi. Okamžite začali veľmi roztomilým spôsobom komunikovať,“ spomína Sue.

Odvtedy sú kamaráti nerozluční a radi trávia čas pritúlení na svojej obľúbenej deke.

Lundy sa na nejaký čas bude musieť vzdať všetkých obvyklých šteniatkovských aktivít. „Lundy zatiaľ váži iba pol kila, takže bude musieť ešte počkať na vozíček,“ povedala Sue. Dovtedy jej bude aj naďalej robiť spoločnosť Herman.

Zdroj: Dnes24.sk