Pátranie po nezvestnej žene sa skončilo TRAGICKY: ZOŽRAL ju šesťmetrový pytón!

50-ročná matka štyroch detí Farida zmizla v Indonézii ešte 6. júla. Nevrátila sa z cesty cez les, keď sa vydala predávať jedlo na trhu v neďalekej dedine.

Keď sa večer nevrátila domov, jej o päť rokov starší manžel začal mať strach. Spolu s dedinčanmi rozbehol pátraciu akciu.

Ako informoval Daily Mail, všetko napokon skončilo tragicky.

Na druhý deň objavili v kríkoch oddychovať obrovského 6 metrov dlhého pytóna s nápadnou hrčou v oblasti brucha. Manžel v očakávaní najhoršieho priskočil k hadovi a presekol jeho hrubú kožu mačetou.

Obavy sa potvrdili. V útrobách obrovského hada objavil telo svojej ženy pokryté slizom. „Pytón jej vrazil zuby do nohy, potom sa obtočil okolo jej tela a udusil ju predtým, ako ju prehltol,“ píše server.

Faridu napokon pochovali podľa náboženských tradícií. „Navždy budem ľutovať, že som nechal svoju ženu ísť von samu. Keby som v ten deň bol s ňou, had by sa jej neodvážil dotknúť. Ľutujem utrpenie, ktorým si musela prejsť,“ povedal zdrvený manžel.

Úrady okamžite zasiahli. Vyzvali dedinčanov, aby boli v lesoch opatrní a aby ženy nechodili samé. V Indonézii žije množstvo obrovských pytónov mriežkovaných. Na rozdiel od okolitých krajín juhovýchodnej Ázie tam totiž urbanizácia populáciu týchto hadov neobmedzila.

Ako píše Daily Mail, strávenie ľudského tela by hadovi trvalo niekoľko týždňov. Aj preto bolo telo matky štyroch detí takmer nedotknuté.

Posledný zdokumentovaný podobný prípad sa v Indonézii stal v roku 2022. V tele hada našli pracovníka, ktorý zmizol počas práce na plantáži. Štyri roky pred tým pytón zožral matku dvoch detí, ktorá sa bola pozrieť na úrodu zeleniny vo svojej záhrade.

