3. september 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia KURIOZITA DŇA: Väzni sa pokúsili dostať na slobodu! Prezliekli sa za ŽENY Nebezpeční zločinci sa pokúsili uniknúť z väzenia v prestrojení za ženy.

Francisco Átila da Silva a Carlos Antônio da Silva Oliveira sú dvaja brazílski zločinci, ktorí sa postarali o poriadny rozruch. Obaja sa totiž pokúsili dostať na slobodu, no zachytili ich kamery.

Na záberoch vidno, že sa obaja prezliekli do ženských sukní a na hlavy si dali parochne.

Vyrobili si falošné prsia

Ako informuje server Need To Know, pod tričká si dali mäkké predmety, aby to vyzeralo, že majú prsia.

Dvojica sa pokúsila o odvážny útek, keď návštevníci v nedeľu 11. augusta odchádzali z väzenského „rodinného“ dňa.

Kto im pomáhal?

Policajti ich chytili, keď sa snažili opustiť väzenie v meste Fortaleza v Brazílii. Stráž ich spoznala a obaja putovali do svojich ciel.

Dvojica bola súčasťou zločineckej organizácie. V registri trestov nájdete napríklad obchodovanie s drogami, lúpeže a aj vraždy. Polícia teraz vyšetruje, kto mužom pomohol a priniesol im parochne a ženské oblečenie. Ak nájdu páchateľa, hrozí mu trest na 6 mesiacov až dva roky.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

🔴#Internacionales | Dos reclusos intentaron fugarse disfrazados de mujeres en la Unidad Penitenciaria Itaitinga 3, Ceará, #Brasil. Francisco Átila da Silva y Carlos António da Silva Oliveira, condenados por narcotráfico y homicidio, fueron detectados y regresados a sus celdas.… pic.twitter.com/hAShiwzfbL — @ESpectaNoticias (@espectanoticias) August 20, 2024

Zdroj: Dnes24.sk