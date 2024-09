3. september 2024 ELA Správy Zo zahraničia Pracovníčka banky ležala ŠTYRI DNI mŕtva za pracovným stolom, všimli si ju až pre ZÁPACH Prišla do práce a zomrela za stolom. Nikto ju štyri dni nehľadal a nikto z kolegov si nič nevšimol. Až kým necítili neznesiteľný zápach.

Arizonská polícia vyšetruje smrť 60-ročnej Denis Prudhommeovej, ktorá vkročila naposledy do priestorov banky v piatok 16. augusta o 7.00 hodine ráno. Zamestnankyňa podľa všetkého zomrela za pracovným stolom a nikto si to štyri dni nevšimol.

Políciu zavolali až po tom, čo sa spoločnosťou začal šíriť zvláštny zápach. Zamestnanci si spočiatku mysleli, že problém je s vodovodným potrubím, no jeden z kolegov si všimol, že v Denisinej kóji čosi nie je v poriadku, keď prechádzal okolo. Žena však ležala na pracovnom stole mŕtva.

Táto smrť zamestnankyne banky vyvolala množstvo otáznikov o bezpečnosti pracovníkov a mnohí sa pýtajú, ako je možné, že ju nikto v práci nehľadal. Navyše, ako zamestnankyňa použila na vstup do budovy kartu a štyri dni z nej nevyšla.

„Je to naozaj srdcervúce a ja si hovorím: Čo keby som tam len tak sedel? Nikto by ma nekontroloval?,“ povedal pre The Guardian jeden zo zamestnancov a dodal: „Keď som počul, že takto sedí pri stole, prišlo mi zle… a nikto nič neurobil. Takto strávila svoje posledné chvíle."

Spoločnosť Wells Fargo, v priestoroch ktorej sa nešťastný incident stal, uviedla, že preskúma postupy v spoločnosti, aby podobným tragédiám predišli. Kolegom zosnulej tiež ponúkli psychologickú po­moc.

Podľa vyšetrovania polície k úmrtiu nemalo dôjsť cudzím zavinením. Príčiny a okolnosti nie sú zverejnené. Žena mala sedieť na treťom poschodí na odľahlom mieste, ďaleko od hlavnej uličky. To je pravdepodobne dôvod, prečo si to ani kolegovia dlhšie nevšimli.

Zdroj: Dnes24.sk