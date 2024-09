3. september 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia ŠIALENÝ incident v lietadle: Dve ženy ZAMKLI dievčatko na toalete! Vadil im jeho PLAČ Dvojica žien zamkla na toalete lietadla malé dievčatko. Vadilo im, že plače.

Na palube lietadla čínskej leteckej spoločnosti Juneyao Airlines došlo k bizarnému incidentu. Dve ženy podľa CNN zamkli na toalete cudzie dieťa! Vadilo im, že počas letu plakalo.

Nechceli ju pustiť z toalety

Na sociálnej sieti Douyin, čo je čínska obdoba TikTok-u, jedna zo žien dokonca zverejnila video. "Nepustíme ťa von, pokiaľ neprestaneš plakať,“ povedala dieťaťu, kým sedela na záchode a nedovolila mu vyjsť von. Dievčatko sa pritom naťahovalo k dverám a snažilo sa obom ženám uniknúť.

Keď dievča prestalo plakať, žena, ktorá natáčala video, ho zdvihla a povedala jej: „Ak budeš znova robiť hluk, vrátime sa."

Obrovská vlna odporu

Dievčatko letelo z mesta Guiyang do Šanghaja spolu so starými rodičmi. Počas trojhodinového letu malo stále plakať. Dvaja pasažieri mali podľa vyjadrenia leteckej spoločnosti zobrať dieťa na toaletu, aby ho so súhlasom babky „vyškolili“. Po zverejnení videa sa v Číne strhla vlna nahnevaných reakcií.

O deň neskôr sa letecká spoločnosť za incident ospravedlnila a odsúdila správanie oboch žien a aj personálu. Jedna zo žien, ktoré dieťa na toalete zavreli, uviedla, že chceli len zabezpečiť pokojný let pre ostatných cestujúcich.

Mnohí používatelia sociálnych médií ju obvinili z bezcitnosti a šikanovania dieťaťa. Video neskôr odstránila, no začalo sa šíriť po ostatných sociálnych sieťach. „Všetci sme raz boli deťmi… Nebuďme bezcitní dospelí,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší vyjadrili obavy, aby tento incident nezanechal negatívnu stopu na duševnom zdraví dieťatka.

🔴 #VIRAL 📱



En redes sociales circuló un vídeo de una niña que fue encerrada en el baño de un avión como castigo porque no dejaba de llorar. pic.twitter.com/ED4D4PIml5 — Tiempo Real (@_Tiempo_Real) August 31, 2024

