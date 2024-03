KURIOZITA DŇA: Vodiči sa nevedeli vynadívať, po ceste pobehoval PŠTROS, VIDEO

V utorok (26. marca) sa v juhokórejskom meste neďaleko Soulu udiala poriadna kuriozita. Z miestnej zoologickej záhrady ušiel pštros menom Tadori.

Vodiči si nevšedný výjav okamžite začali natáčať na mobilné telefóny. Na záberoch vidno, ako pštros kľučkuje pomedzi autá na rušnej ceste.

Približne po hodine sa pštrosieho samca podarilo odchytiť. Zo svojej dobrodružnej výpravy sa vrátil bez zranení.

Podľa majiteľa zoo za to môže fakt, že pred istým časom zomrela Tadoriho družka Tasooni a od vtedy sa pravdepodobne cíti osamelý.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

🇰🇷OSTRICH ON THE LOOSE



An Ostrich had the best day ever after escaping from a zoo in Seongnam, South Korea.



The escapee has been returned safely.



Source: Reuters pic.twitter.com/lNZXb1oojJ