NUMEROLOGIČKA si posvietila na princeznú Kate trpiacu RAKOVINOU: Čo odhalila?

Pred niekoľkými dňami sa britská princezná Kate (42) postavila pred kameru a svetu oznámila, že má rakovinu a podrobuje sa chemoterapii.

Už v januári podstúpila operáciu brušnej dutiny, pričom pôvodne sa nepredpokladalo, že ide o rakovinu. Operácia bola úspešná, no od tohto momentu sa princezná prestala objavovať na verejnosti. Neskôr vykonali ďalšie testy a zistili, že ide o onkologické ochorenie.

Pre známu numerologičku Zuzanu Pavelkovú neboli negatívne správy o zdraví Kate veľkým prekvapením. Žena, ktorá sa svojmu odboru venuje už dvadsať rokov tvrdí, že sa dalo očakávať, že Kate bude so svojím zdravým musieť bojovať.

„Princezná má už dátumom narodenia dané nepríliš dobré zdravie. Rovina Saturnu prináša v určitom období života veľmi surové a tvrdé dopady. Vypočítané zdravotné úskalia naznačujú, že má ohrozený tráviaci trakt, končatiny, môže podstúpiť časté operácie, ďalej nemá v poriadku žľazy, lymfatický systém a má problémy s metabolizmom,“ povedala Pavelková pre Blesk.cz.

Medzi ohrozené miesta princeznej patrí podľa numerologičky aj jej hlava. Ohrozujú ju migrény, očné a ORL problémy. „Kate máva sklon k depresiám a z toho môže mať ťažkosti s osvojením vyváženého chovania,“ dodáva s tým, že rovina Saturnu tiež preverí schopnosti princeznej vyrovnať sa so slávou a mocou.

Hoci Kate zažíva náročné obdobie, podľa numerologičky sa môže pripraviť na zmenu. „Jej zdravotný stav sa výrazne zlepší až v novembri, kedy má obdobie nazvané renesancia alebo znovuzrodenie. Život sa jej zmení. Pri probléme so zdravím má veľkú nádej na uzdravenie,“ uzavrela pre Blesk.cz Zuzana Pavelková.

