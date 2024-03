KURIOZITA DŇA: Legendárne dvere z filmu Titanic vydražili za NEUVERITEĽNÚ sumu

Legendárne dvere z filmu Titanic z roku 1997 sa vydražili na aukcii za 718 750 dolárov (663 837 eur). TASR o tom informuje v stredu podľa správy denníka The Guardian.

Dvere vo filmovom príbehu poslúžili k záchrane postavy Rose, stvárnenej herečkou Kate Winsletovou. Od uvedenia filmu sa však diskutuje o tom, či sa pomocou nich nemohol zachrániť aj jej filmový partner Jack, ktorého si zahral Leonardo DiCaprio.

Jack si totiž vo filme uvedomil, že na dverách – plávajúcich po potopení Titanicu na hladine Atlantiku – sa udrží len jedna osoba a svoje miesto tak prenechal Rose.

Špekulácie o tom, či Jackova smrť nebola zbytočná, sa v roku 2022 pokúsil definitívne ukončiť režisér snímky James Cameron.

Objednal si „dôkladnú forenznú analýzu s expertom na podchladenie“ vykonanú v ľadovej vode a dvoma kaskadérmi s rovnakou hmotnosťou, ako mali obe ústredné postavy.

Cameron však pripustil, že k úmrtiu Jacka došlo aj z menej vedeckých dôvodov: „Musel zomrieť. Je to ako z Rómea a Júlie. Je to film o láske, obete a smrteľnosti. Láska sa meria obetou.“

Na internetovej dražbe organizovanej spoločnosťou Heritage Auctions s názvom Treasures from Planet Hollywood, ktorá trvala niekoľko dní, v pondelok vydražili aj šifónové šaty, ktoré mala Winsletová oblečené vo finále Titanicu (za 125 000 dolárov), bič Indiana Jonesa z filmu Chrám skazy (525 000 dolárov) či sekeru Jacka Nicholsona z filmu Osvietenie (125 000 dolárov).

Predala sa tiež bowlingová guľa s červenou ružou Billa Murraya z filmu Kingpin (za 350 000 dolárov) či čierny superhrdinský oblek Tobeyho Maguirea zo snímky Spider-Man 3 (za 125 000 dolárov) a ďalšie filmové artefakty.

