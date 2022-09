Zdroj: TASR/Martin Baumann , Pixabay.com Kým ľudia už doma KÚRIA, vláda o energiách ešte iba ROKUJE: Čo sľubuje minister Krajniak? Ak sa do konca septembra neprijme európske riešenie energetickej krízy, ktoré bude prijateľné aj pre Slovensko, vláda v priebehu októbra rozhodne o regulácii cien energií. 23. september 2022 Správy Zo Slovenska

23. september 2022 Správy Zo Slovenska Kým ľudia už doma KÚRIA, vláda o energiách ešte iba ROKUJE: Čo sľubuje minister Krajniak? Ak sa do konca septembra neprijme európske riešenie energetickej krízy, ktoré bude prijateľné aj pre Slovensko, vláda v priebehu októbra rozhodne o regulácii cien energií.

Vo štvrtkovej (22.9.) diskusnej relácii TV Joj Na hrane to avizoval minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Momentálne si k tomu vytvára právny rámec novelou zákona o energetickej núdzi. Krajniak ocenil, že nový minister hospodárstva Karel Hirman v tom koná rýchlo a má ich dôveru.

Aká bude pomoc?

Domácnosti podľa Krajniaka dostanú pomoc s energiami vo viacerých formách. Prvou je práve zastropovanie cien. „Buď to urobí EÚ a to riešenie bude pre nás prijateľné, alebo my v priebehu októbra rozhodneme o tom, ako budeme regulovať ceny. Nemôžeme sľúbiť, že bude taká istá, ako tento rok. Ale bude taká, aby si to mohli dovoliť zaplatiť,“ zdôraznil minister. Pre sociálne najslabších vláda pripraví aj peňažné kompenzácie, o konkrétnej podobe sa ešte rokuje.

Predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) vidí v týchto krokoch napĺňanie cestovnej mapy, ktorú pripravilo ešte bývalé vedenie ministerstva hospodárstva na čele s lídrom SaS Richardom Sulíkom.

Jeho strana medzitým odišla do opozície. „Veľmi rád počujem, že konečne vláda zobrala to, čo sme dlho hovorili,“ vyhlásil Viskupič.

Musia nájsť peniaze

Dôležité podľa neho je, že úlohy v riešení energetickej krízy dostali viaceré rezorty. Minister sociálnych vecí má pomôcť najzraniteľnejším, ministerstvo financií zase musí na to nájsť peniaze v rozpočte.

„Toto sú všetko veci, s ktorými musím súhlasiť. Už len aby sa nastavili správne miery,“ zdôraznil poslanec. V tejto súvislosti avizoval podporu liberálov pre vládne opatrenia v oblasti energií.

Krajniak doplnil, že vláda pripravuje ďalšiu pomoc pre ľudí najviac dotknutých vysokým rastom cien, ktorý sa netýka len energií. Pripomenul, že prvé kolo inflačnej pomoci vyplácali do konca augusta.

„Budúci týždeň príde do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní inflačná pomoc dôchodcom a ďalšie opatrenia, ktoré nám umožnia pomáhať do konca roka všetkým dotknutým domácnostiam,“ priblížil.

Pomoc dôchodcom

Pomoc dôchodcom bude podľa ministra vo forme 14. dôchodku vyplateného v novembri, a to vo výške 70 percent 13. dôchodku. Ten bol vyplatený už skôr počas roka, v júli. Na toto opatrenie pôjde viac ako 200 miliónov eur. Pomoc však pripravia aj pre ďalšie ohrozené skupiny obyvateľstva. „Všetko to bude jednorazová pomoc v stovkách eur,“ vyčíslil Krajniak.

Aj v tomto SaS vládu podporí, potvrdil Viskupič. „Inflácia je taká veľká, že treba dôchodcom pridať. Nastavenie sa asi bude ladiť, ale hovoríme, že toto dáva zmysel,“ zhodnotil.

Podľa neho by bol asi najlepším riešením systém, ktorý majú v Českej republike. Ak tam inflácia presiahne 5 %, nastupuje valorizácia dôchodkov už v priebehu roka. Na Slovensku je nastavená raz ročne, vždy od januára.

Zdroj: TASR